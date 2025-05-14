Λογαριασμός
Γαλλία: Κεραυνός έπληξε ζωολογικό κήπο - 13 τραυματίες, μεταξύ αυτών 4 παιδιά - Δείτε φωτογραφίες

«Mια καταιγίδα, διέσχισε το πάρκο γύρω στις 15.00» και ο κεραυνός έπληξε ένα μονοπάτι στη μέση του πάρκου, περιέγραψε ο διαχειριστής του

Κεραυνός

Δεκατρείς άνθρωποι, μεταξύ τους τέσσερα παιδιά και μία 29χρονη Γερμανίδα, τραυματίστηκαν από κεραυνό που έπληξε σήμερα έναν ζωολογικό κήπο στη νότια Γαλλία, σύμφωνα με τους πυροσβέστες.

Δύο από τους τραυματίες χτυπήθηκαν απευθείας από τον κεραυνό, διευκρίνισαν οι πυροσβέστες σε δηλώσεις τους σε δημοσιογράφους, υπογραμμίζοντας πως η αστραπή έπληξε μια «επίπεδη και ανοικτή» περιοχή του ζωολογικού πάρκου La Barben, κοντά στο Εξ αν Προβάνς.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται τέσσερα παιδιά, όπως και μία Γερμανίδα ηλικίας 29 ετών. Εκείνη συνοδευόταν από την αδελφή της και δύο παιδιά. Η κατάσταση της υγείας της 29χρονης κρίθηκε «απολύτως επείγουσα» και μεταφέρθηκε σε ένα νοσοκομείο στο Σαλόν ντε Προβάνς, σύμφωνα πάντα με τους διασώστες.

«Ο καιρός ήταν καλός ώσπου ένα απρόσμενο γεγονός, μια καταιγίδα, διέσχισε το πάρκο γύρω στις 15.00» και ο κεραυνός έπληξε ένα μονοπάτι στη μέση του πάρκου, περιέγραψε στο AFPTV ο διαχειριστής του Λουί Πον.

Από το ακραίο καιρικό φαινόμενο δεν σημειώθηκαν καταστροφές στις υποδομές ούτε τραυματίστηκαν ζώα.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 23 οχήματα και 46 πυροσβέστες.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν λίγο πριν από τις 15.00 τοπική ώρα (16.00 ώρα Ελλάδας), την ώρα που ένα μεγάλο τμήμα της Γαλλίας έχει τεθεί σε κατάσταση κίτρινου συναγερμού για καταιγίδες.

Έχοντας ανοίξει το 1971, ο ζωολογικός κήπος La Barben φιλοξενεί 700 ζώα από περισσότερα από 130 διαφορετικά είδη.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Γαλλία ζωολογικός κήπος τραυματίες κεραυνός παιδιά
