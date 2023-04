Απειλεί ο Σεργκέι Σοϊγκού: «Η Ρωσία αύξησε την παραγωγή όπλων υψηλής ακρίβειας»

«Η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά την παραγωγή όπλων υψηλής ακρίβειας» απείλησε το Σάββατο ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.



Μιλώντας σε συνάντηση τους αρχηγούς των τριών όπλων στην έδρα της Μικτής Ομάδας Δυνάμεων στη Μόσχα, ο Σοϊγκού είπε ότι επιθεώρησε την εφαρμογή «της κρατικής αμυντικής εντολής» από την αμυντική βιομηχανία.



«Όλα αυτά καθιστούν δυνατή την εκτέλεση των καθηκόντων που έχει θέσει ο ανώτατος διοκητής (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν) σύμφωνα με το σχέδιο για τη διεξαγωγή ‘της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης’», είπε, αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.



Ο Σοϊγκού άκουσε επίσης αναφορές για την παροχή πυρομαχικών στον ρωσικό στρατό στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι το θέμα αυτό βρίσκεται υπό τον συνεχή έλεγχο του υπουργείου Άμυνας. Οι αρχηγοί των τριών όπλων συζήτησαν επίσης πώς να βελτιώσουν την επιμελητεία για τις προμήθειες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι προσπάθειες της Ρωσίας να ενισχύσει τον στρατιωτικό έλεγχο που ασκεί στην περιοχή Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας απέτυχαν, ανέφεραν στο μεταξύ Βρετανοί αναλυτές στην άμυνα στην πιο πρόσφατη αξιολόγηση πληροφοριών τους που εκδόθηκε σήμερα.

Ο επικεφαλής του ρωσικού επιτελείου στρατού Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής της λεγόμενης «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», της χώρας στην Ουκρανία στις 11 Ιανουαρίου, προσπάθησε να «εξαπολύσει γενική χειμερινή επίθεση με σκοπό να επεκτείνει τον ρωσικό έλεγχο σε ολόκληρη την περιοχή Ντονμπάς», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας στο Twitter.

