Λονδίνο: Απέτυχε η χειμερινή επίθεση της Ρωσίας στο Ντονμπάς – Οριακά κέρδη με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς

Οι προσπάθειες της Ρωσίας να ενισχύσει τον στρατιωτικό έλεγχο που ασκεί στην περιοχή Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας απέτυχαν, ανέφεραν σήμερα Σάββατο Βρετανοί ειδικοί στην άμυνα στην πιο πρόσφατη αξιολόγηση πληροφοριών τους που εκδόθηκε σήμερα.

Ο επικεφαλής του ρωσικού επιτελείου στρατού Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής της λεγόμενης «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», της χώρας στην Ουκρανία στις 11 Ιανουαρίου, προσπάθησε να «εξαπολύσει γενική χειμερινή επίθεση με σκοπό να επεκτείνει τον ρωσικό έλεγχο σε ολόκληρη την περιοχή Ντονμπάς», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας στο Twitter.

