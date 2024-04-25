Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον δύο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ενός καταδρομικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπός τους Γιαχία Σαρί ανέφερε ότι οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση με πυραύλους εναντίον του αμερικανικού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Maersk Yorktown στον Κόλπο του Άντεν. Υποστήριξε επίσης ότι επιτέθηκαν με drones εναντίον καταδρομικού του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, επίσης στον Κόλπο του Άντεν.

Στο στόχαστρο βρέθηκε και ένα «ισραηλινό» πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το υπό σημαία Πορτογαλίας MSC Veracruz στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Χούθι.

Από τον περασμένο Νοέμβριο, οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες της Υεμένης εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Αρχικά έλεγαν ότι στόχευαν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, αλλά στη συνέχεια διεύρυναν τους στόχους τους, συμπεριλαμβάνοντας πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, σε αντίποινα για τα πλήγματα εναντίον των θέσεών τους στη Υεμένη από δυνάμεις των χωρών αυτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

