Για τον χειρότερο Παναθηναϊκό επί των ημερών του, έκανε λόγο, μιλώντας στη συνδρομητική τηλεόραση μετά την ήττα από την ΑΕΚ με 3-0 ο Φατίχ Τερίμ!



Με τον Τούρκο τεχνικό των «πράσινων» να κάνει, παράλληλα, ειδική μνεία στην φάση που δεν καταλογίστηκε το πέναλτι υπέρ της ομάδας του, αλλά και το γρήγορο γκολ που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός και του άλλαξε το πλάνο, ουσιαστικά…

«Συγχαρητήρια στον αντίπαλο μας. Έπαιξαν πολύ καλά και άξιζαν αυτή την νίκη. Δεχτήκαμε πολύ νωρίς το γκολ και μας χάλασε λίγο την ισορροπία αυτό. Δεν μπορούσαμε μετά να κάνουμε το παιχνίδι που θέλαμε, ήταν η πιο κακή εμφάνιση που έχουμε κάνει από την ημέρα που ήρθα. Θα μπορούσαμε να μπούμε στο παιχνίδι στη φάση με τον Κώτσιρα που ήταν πέναλτι. Το είδαν όλοι, εκτός από τον Γάλλο διαιτητή. Εκτός αυτού, δεν ήμασταν και πολύ καλοί στο γήπεδο σήμερα. Ένα αποτέλεσμα που δεν θέλαμε, αλλά αξίζαμε να χάσουμε και αυτό έγινε. Δεν παίξαμε καλά», ανέφερε στην κάμερα τηςΌσο για το τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα για τα ματς που απομένουν; «Θα επηρεάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια αυτό, δεν έπρεπε να πληγωθούμε σήμερα. Αν είχαμε κερδίσει ή φέρναμε ισοπαλία θα ήταν αλλιώς, τώρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα συνεχίσουμε μέχρι τον τελευταίο αγώνα,. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να γίνουν τα πάντα. Εμείς δεν τα παρατάμε ποτέ», σημείωσε ο Τερίμ.

