Πρωτοφανής αγριότητα στη Σλοβακία. Ένας 48χρονος σεφ, ο Γιόζεφ Χανούσκα, δολοφόνησε την κοπέλα του Πατρίτσια η οποία εργαζόταν ως σερβιτόρα, και στη συνέχεια διαμέλισε τη σορό της.



Οι αστυνομικοί μάλιστα βρήκαν στο διαμέρισμα που έμενε το ζευγάρι στη Μπρατισλάβα έναν κουβά με τα διάφορα όργανα της κοπέλας που είχε αφαιρέσει από τη σορό ο 48χρονος σεφ.

Η Πατρίτσια





Το φρικτό σκηνικό συμπλήρωσε η κίνηση του 48χρονου να βάλει ένα βρετανικό διαβατήριο πάνω από το σεντόνι με το οποίο είχε καλύψει το διαμελισμένο πτώμα στο κρεβάτι.



Οι σοκαρισμένοι γείτονες δήλωσαν ότι το ζευγάρι συχνά καβγάδιζε, με τον Χανούσκα να απειλεί τη νεαρή γυναίκα ότι «θα της κόψει το κεφάλι».

«Ήξερα ότι αυτοί ήταν άνθρωποι που είχαν πρόβλημα με το αλκοόλ και ότι υπήρχαν συχνά καβγάδες μεταξύ τους» σχολίασε χαρακτηριστικά γειτόνισσα.

Στον 48χρονο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Ωστόσο, και ο ίδιος έκρυβε ένα φρικτό οικογενειακό μυστικό…



Στεφάν Παντλ



Ο πατέρας του Χανούσκα είχε εκτελεστεί για τη δολοφονία δύο γυναικών. Με το παρατσούκλι «Στραγγαλιστής της Μπρατισλάβα», ο Στεφάν Παντλ συνελήφθη το 1979 αφού σκότωσε δύο γυναίκες που είχε γνωρίσει σε ένα πάρτι.



Όταν τις πήγε πίσω στο διαμέρισμά του, ζήτησε να κάνουν έρωτα, αλλά όταν εκείνες αρνήθηκαν, στραγγάλισε τη μια με τη ζώνη του πριν βιάσει και στραγγαλίσει την άλλη.

