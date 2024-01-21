O υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγε.
Τουρκικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η ανάγκη να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, για την απελευθέρωση των ομήρων και τη λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.