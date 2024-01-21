O υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγε.

Τουρκικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η ανάγκη να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, για την απελευθέρωση των ομήρων και τη λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

