Ένας άνδρας που καταδικάστηκε το 2010 με την κατηγορία ότι σχεδίαζε να ανατινάξει συναγωγές και ένα εβραϊκό κοινοτικό κέντρο στη Νέα Υόρκη καθώς και να καταρρίψει στρατιωτικά αεροσκάφη θα αφεθεί ελεύθερος αφού η δικαστής που επανεξέτασε την υπόθεση έκρινε ότι τον παγίδευσε το FBI.

Οι «Τέσσερις του Νιούμπεργκ», όπως έγινε γνωστή η ομάδα της οποίας φερόταν ως αρχηγός ο Τζέιμς Κρομίτι, ενεπλάκησαν το 2009 σε ένα σχέδιο για την ανατίναξη συναγωγών και ενός κοινοτικού κέντρο καθώς και την κατάρριψη ενός στρατιωτικού αεροσκάφους με πυραύλους στίνγκερ. Η δικαστής Κολίν Μακμάχον είπε ότι τους παγίδευσαν πράκτορες του FBI που έδειξαν υπερβάλλοντα ζήλο, σε συνεργασία με έναν «ανήθικο» πληροφοριοδότη της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Η Μακμάχον είχε ήδη διατάξει την αποφυλάκιση των άλλων τριών, του Όντα Ουίλιαμς, του Ντέβιντ Ουίλιαμς και του Λαγκέρα Πέγιεν, τον περασμένο Ιούλιο. Την Παρασκευή διέταξε την αποφυλάκιση και του τέταρτου, του Τζέιμς Κρομίτι. Η δικαστής αποκάλεσε «διαβόητη» την υπόθεση ενώ είπε ότι οι τέσσερις ήταν «κακότυχοι» μικροκακοποιοί που παγιδεύτηκαν από την κυβέρνηση.

Το 2010 και οι τέσσερις καταδικάστηκαν για τρομοκρατία σε κάθειρξη 25 ετών. Η δικαστής δεν ανέτρεψε την καταδίκη του Κρομίτι αλλά μείωσε την ποινή του στον χρόνο που έχει ήδη εκτίσει στη φυλακή, συν 90 ημέρες.

Η Μακμάχον εξήγησε ότι ο Κρομίτι ήταν ένα «απατεωνίσκος», αδέκαρος και άνεργος την εποχή που στρατολογήθηκε στο σχέδιο του FBI και του έδωσαν να τοποθετήσει ψεύτικες βόμβες, με την υπόσχεση ότι θα λάμβανε 250.000 δολάρια για αυτήν την «τζιχαντιστική αποστολή». Ο Κρομίτι βρήκε τους άλλους τρεις που θα ήταν οι «τσιλιαδόροι» του σε αυτήν την «αποστολή».

«Οι τρεις άνδρες στρατολογήθηκαν ώστε ο Κρομίτι να συνωμοτήσει με κάποιον. Ο πραγματικός συνωμότης ήταν οι ΗΠΑ (…) Το FBI επινόησε τη συνωμοσία, επέλεξε τους στόχους, κατασκεύασε τα πυρομαχικά», είπε η Μακμάχον.

Ο Κρομίτι στρατολογήθηκε από έναν πληροφοριοδότη του FBI, τον Σαχίντ Χουσέιν, το οποίο η δικαστής αποκάλεσε «κακούργο». Ο ρόλος του ήταν να διεισδύει σε τζαμιά και να εντοπίζει άτομα που θα μπορούσαν να είναι εξτρεμιστές. Ο Χουσέιν ήταν εκείνος που πρόσφερε «παραδείσιες και επίγειες ανταμοιβές», όπως το ποσό των 250.000 δολαρίων στον Κρομίτι «για να σχεδιάσει, να συμμετάσχει και να βρει συνεργούς» για μια υποτιθέμενη τζιχαντιστική επίθεση, σύμφωνα με τη δικαστή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

