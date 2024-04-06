Έξι άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και δέκα τραυματίστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί από ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους.

Η αστυνομία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η επίθεση εξαπολύθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από πυρκαγιές που ξέσπασαν σε δρόμους της πόλης και δίπλα σε κτίρια.

Μέχρι αυτήν την στιγμή, «υπάρχουν 6 νεκροί και 10 τραυματίες ως αποτέλεσμα του πλήγματος τη νύχτα στην περιοχή Σεβτσενκίφσκι», δήλωσε ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

«Η επίθεση έπληξε κατοικημένες περιοχές -τουλάχιστον 9 πολυώροφα κτίρια, τρεις κοιτώνες, αριθμός διοικητικών κτιρίων, ένα κατάστημα, ένα βενζινάδικο, ένα πρατήριο καυσίμων και αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές», διευκρίνισε.

Το πλήγμα σημειώθηκε ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν στο Facebook ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 28 από τα 32 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 3 από τους 6 πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία.

Το Χάρκοβο, στην βορειοανατολική Ουκρανία, αποτελεί συχνά στόχο των ρωσικών δυνάμεων και οι επιθέσεις έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Την Τετάρτη 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και κτίρια διαμερισμάτων υπέστησαν μεγάλες ζημιές από πλήγμα με drone στην πόλη.

Ο προσωπάρχης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντρίι Γέρμακ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Politico που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, ότι θεωρεί το Χάρκοβο τον πιθανότερο στόχο οποιασδήποτε νέας επίθεσης εξαπολύσουν οι ρωσικές δυνάμεις τον Μάιο ή τον Ιούνιο.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Χαρκόβου Όλεχ Σινεχούμποφ ανέφερε πλήγμα σε κτίριο κατοικιών και πυραυλική επίθεση σε χωριό βόρεια της πόλης του Χαρκόβου. Δεν έχουν αναφερθεί απώλειες από τα δύο πλήγματα.

Ο συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές παρέμενε σε ισχύ στο Χάρκοβο και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κίεβο, για μερικές ώρες μετά τα πλήγματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

