Οι υπεύθυνοι Μουσείου της Γκλασκώβης έχασαν γλυπτό του Ροντέν αξίας 3 εκατ. λιρών! Πολιτισμός 13:24, 17.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

65

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το έργο είναι μία γύψινη εκδοχή του γλυπτού «Οι αστοί του Καλαί» που αγοράστηκε το 1901, σύμφωνα με το BBC