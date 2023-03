Σκωτία: 25 τραυματίες μετά την πτώση πλοίου σε προκυμαία συντήρησης στο Εδιμβούργο

Ερευνητικό πλοίο αποκολλήθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων από την πλατφόρμα συντήρησης σε ναυπηγική βάση του Εδιμβούργου με αποτέλεσμα να πάρει κλίση 45 μοιρών, προξενώντας τον τραυματισμό 25 ατόμων.

Δεκαπέντε εκ των τραυματιών χρειάστηκε να νοσηλευτούν, με τις αρχές άμεσης επέμβασης να κηρύσσουν «μείζον περιστατικό».

Here’s the scene at Imperial Dock in Leith, where a ship has toppled over in a dry dock this morning.



