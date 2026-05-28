Το βλέμμα των επισκεπτών σταματά συχνά στα μνημεία της Κομοτηνής, στα παλιά κτίρια, τους δρόμους που κουβαλούν ιστορίες δεκαετιών και στα σημεία όπου διαφορετικοί πολιτισμοί συνυπάρχουν μέσα στον χρόνο. Για μια ομάδα μαθητών του 3ου Πειραματικού ΓΕΛ Κομοτηνής, όμως, η ιστορία της πόλης δεν έπρεπε να παραμένει «σιωπηλή» πίσω από μια πινακίδα ή ένα σχολικό βιβλίο.

Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία του «Application KomoMap & Monuments: Διαδραστική Ξενάγηση στα Μνημεία της Κομοτηνής». Πρόκειται για μια εφαρμογή ψηφιακής ξενάγησης, συμβατή για κινητά και τάμπλετ, που υλοποίησαν οι ίδιοι οι μαθητές, με στόχο να αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, μέσα από την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Τις φωτογραφίες παραχώρησε το 3ο Πειραματικό ΓΕΛ Κομοτηνής και ο δήμος Κομοτηνής

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ομίλου Προγραμματισμού και Ρομποτικής που λειτουργεί στο σχολείο, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Πληροφορικής Ανδρονίκης Βερρή. Βασίστηκε στον τουριστικό και πολιτιστικό χάρτη του δήμου Κομοτηνής, ο οποίος περιλαμβάνει τέσσερις ιστορικές διαδρομές με σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

«Πρόκειται για μια προσπάθεια που συνδυάζει την τοπική ιστορία, την εκπαιδευτική διαδικασία και την ψηφιακή καινοτομία, αποδεικνύοντας πως η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στην γνώση και στην καθημερινή εμπειρία του πολίτη και του επισκέπτη», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Βερρή.

Τις φωτογραφίες παραχώρησε το 3ο Πειραματικό ΓΕΛ Κομοτηνής και ο δήμος Κομοτηνής

Μια ιδέα με στόχο να «ζωντανέψει» η ιστορία της πόλης

Η ιδέα για τη δημιουργία της εφαρμογής γεννήθηκε, όταν οι μαθητές άρχισαν να μελετούν πολιτιστικές διαδρομές και ιστορικούς χάρτες της Κομοτηνής, στο πλαίσιο των δράσεων του Ομίλου.

Όπως εξηγούν τα ίδια τα παιδιά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναρωτήθηκαν με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις προγραμματισμού που αποκτούσαν ώστε να δημιουργήσουν ένα εργαλείο πραγματικά χρήσιμο για την πόλη τους. Έτσι, αποφάσισαν να αναπτύξουν μια εφαρμογή ψηφιακού ξεναγού, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει μια πιο σύγχρονη, εύχρηστη και διαδραστική εμπειρία περιήγησης στα σημαντικότερα μνημεία και ιστορικά σημεία της Κομοτηνής.

Η επιλογή των σημείων δεν έγινε τυχαία. Οι μαθητές βασίστηκαν στον επίσημο τουριστικό και πολιτιστικό χάρτη του Δήμου Κομοτηνής, αξιοποιώντας το υπάρχον ιστορικό υλικό και προβάλλοντας τις υφιστάμενες διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες της πόλης. Ταυτόχρονα, έκαναν και την δική τους έρευνα στη βιβλιοθήκη και στο διαδίκτυο, προκειμένου να βρουν επιπλέον στοιχεία για ιστορικά μνημεία και κτίρια.

Το «KomoMap & Monuments» περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές πολιτιστικές διαδρομές, οι οποίες λειτουργούν ως διαδραστικοί χάρτες ξενάγησης. Κάθε διαδρομή αφορά διαφορετική περιοχή της πόλης και δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να γνωρίσει ξεχωριστές ιστορικές και πολιτιστικές πτυχές της Κομοτηνής.

Η πρώτη διαδρομή διαθέτει 23 σταθμούς και προσφέρει μια εκτεταμένη περιήγηση στα σημαντικότερα ιστορικά σημεία του κέντρου της πόλης. Η δεύτερη αποτελείται από δέκα σταθμούς και λειτουργεί ως μια πιο σύντομη αλλά ολοκληρωμένη γνωριμία με την τοπική ιστορία. Η τρίτη περιλαμβάνει τέσσερις σταθμούς και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν μια γρήγορη και στοχευμένη περιήγηση.

Σε κάθε σημείο, ο χρήστης μπορεί να δει πληροφορίες για το μνημείο, φωτογραφικό υλικό και επιπλέον ιστορικά στοιχεία, ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε επιπλέον διαδικτυακές πηγές, ώστε να εμβαθύνει περισσότερο στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Από τον προγραμματισμό στην πράξη και τη βιωματική μάθηση

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής, οι μαθητές αξιοποίησαν το MIT App Inventor, ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού, που επιτρέπει τη δημιουργία εφαρμογών Android, μέσω σελίδων προγραμματισμού.

«Μέσα από αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με βασικές αρχές αλγοριθμικής σκέψης, σχεδιασμού εφαρμογών και οργάνωσης ψηφιακού περιεχομένου, μετατρέποντας τη θεωρητική γνώση σε ένα λειτουργικό ψηφιακό εργαλείο με πρακτική εφαρμογή. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του “KomoMap & Monuments” αποτελεί η δυνατότητα φωνητικής πλοήγησης και ηχητικής παρουσίασης πληροφοριών.

Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να ακούει οδηγίες πλοήγησης και σύντομες ιστορικές πληροφορίες για κάθε μνημείο, χωρίς να χρειάζεται να κοιτάζει συνεχώς την οθόνη του κινητού τηλεφώνου», εξηγεί, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κ. Βερρή.

«Βασικός στόχος του Ομίλου Προγραμματισμού και Ρομποτικής είναι να δώσει στους μαθητές και στις μαθήτριες τη δυνατότητα να δημιουργούν έξυπνες εφαρμογές και αυτοματισμούς, προτείνοντας δικές τους λύσεις σε ζητήματα της καθημερινότητας. Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, οι μαθητές ασχολήθηκαν κυρίως με τον προγραμματισμό εφαρμογών για φορητές συσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) και τάμπλετ (tablets), ενώ παράλληλα γνώρισαν την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing)», προσθέτει.

Η ίδια υπογραμμίζει πως η εκπαιδευτική διαδικασία βασίστηκε στη βιωματική διερεύνηση και στην ομαδική συνεργασία, δίνοντας έμφαση στη δημιουργικότητα, και στην ανακάλυψη της γνώσης μέσα από την πράξη. «Μέσα από αυτή την εργασία, οι μαθητές απέκτησαν βαθύτερη γνώση της τοπικής ιστορίας, ανέπτυξαν ψηφιακές και συνεργατικές δεξιότητες και συνειδητοποίησαν πως η μάθηση μπορεί να γίνει πιο δημιουργική και ουσιαστική όταν συνδέεται με την πραγματική ζωή, την τεχνολογία και τον τόπο τους», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Στις 25 Απριλίου 2026, η εργασία των παιδιών παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας «Έλα να σου μιλήσω για τον τόπο μου» στην Πάτρα. Επίσης, στις αρχές Μαΐου, τα παιδιά επισκέφθηκαν τον δήμαρχο Κομοτηνής Γιάννη Γκαράνη, στον οποίο παρουσίασαν την εφαρμογή.

Ο δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξαιρετική δουλειά των μαθητών, τονίζοντας ότι θα συναντηθεί εκ νέου μαζί τους τον Σεπτέμβριο ώστε να σχεδιάσουν μια δημόσια παρουσίαση της εφαρμογής, την οποία σκοπεύει να αξιοποιήσει έμπρακτα η δημοτική αρχή. Το επόμενο βήμα θα είναι, με τη νέα σχολική χρονιά, η εφαρμογή να ολοκληρωθεί σε όλες τις παραμέτρους, ώστε να κατεβαίνει στα κινητά μέσα από ένα επίσημο ψηφιακό κατάστημα εφαρμογών (play store).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.