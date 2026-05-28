Χρηματιστήριο: Στις 2.356,73 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με πτώση 0,56%

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω υποχώρησης και των ευρωπαϊκών αγορών στον απόηχο της αναζωπύρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η αγορά υποχωρεί μετά από έξι ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 7,18%.

O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.356,73 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,56%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 19,46 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,60%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+1,96%) και της ΔΕΗ (+1,90%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-2,15%), της Εθνικής (-1,92%), της Alpha Bank (-1,77%) και της Eurobank (-1,49%).

Ανοδικά κινούνται 26 μετοχές, 49 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Νάκας (+4,12%) και Motor Oil (+1,96%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:ONYX (-3,85%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-2,13%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

