Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου στις 15.00, βρίσκεται σε Γιάννενα και Καρδίτσα για να μας παρουσιάσει μια σειρά από ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Κάθε φορά που εκδηλώνονται έντονες βροχοπτώσεις, μεγάλες ποσότητες νερού εισβάλλουν στο 2ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων, μετατρέποντας το υπόγειο του σχολείου σε μια απέραντη λίμνη. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι για τη λειτουργία του σχολείου. Γονείς και εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για «υγειονομική βόμβα», ενώ εκφράζονται έντονες ανησυχίες για τη στατική επάρκεια του κτηρίου.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό, που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο, σημειώθηκε στα Ιωάννινα. Το οδόστρωμα υποχώρησε ξαφνικά την ώρα που διερχόταν όχημα καθαριότητας του δήμου, με τον χειριστή του οχήματος, Μιχάλη Βλάχα, να βρίσκεται κυριολεκτικά στο κενό. Ο δρόμος άνοιξε κάτω από το βαρύ όχημα, δημιουργώντας μια μεγάλη τρύπα και το απορριμματοφόρο κατέληξε μέσα στο άνοιγμα. Ο ίδιος διασώθηκε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς και περιέγραψε το σοκαριστικό περιστατικό.

Αντιμέτωποι με σοβαρές δυσκολίες βρίσκονται οι μελισσοκόμοι της Καρδίτσας, που απειλούν, όχι μόνο το εισόδημά τους, αλλά και τη βιωσιμότητα της μελισσοκομίας στην περιοχή. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες των τελευταίων ετών -παρατεταμένες ξηρασίες, απότομες βροχοπτώσεις και υψηλές θερμοκρασίες- έχουν μειώσει σημαντικά την ανθοφορία και, κατά συνέπεια, την παραγωγή μελιού. Τα μελίσσια δυσκολεύονται να βρουν επαρκή τροφή, ενώ οι αποδόσεις μειώνονται συνεχώς.

