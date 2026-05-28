Κένυα: Δεκαπέντε νεκροί από πυρκαγιά σε οικοτροφείο θηλέων

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κοιτώνα οικοτροφείου θηλέων στην κεντρική περιφέρεια Νακούρου της Κένυας στοίχισε τη ζωή σε 15 μαθήτριες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μαθήτριες έχουν επίσης τραυματισθεί, αλλά δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός τους, ενώ η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Ομάδες διασωστών ερευνούν τον κοιτώνα της Ακαδημίας Θηλέων Ουτουμίσι, όπου ξέσπασε η πυρκαγιά γύρω στη 1 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), μετέδωσε ο ραδιοσταθμός Capital FM, επικαλούμενος τον Σάμιουελ Εντάνι, τον αρχηγό της αστυνομίας στην περιφέρεια.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί αναπτύχθηκαν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και να απομακρύνουν τις μαθήτριες, πρόσθεσε ο Capital FM. Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Το 2024, πυρκαγιά είχε στοιχίσει τη ζωή σε 21 μαθητές οικοτροφείου δημοτικού σχολείου στη γειτονική κομητεία Νιέρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.