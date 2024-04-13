Ένοπλες ομάδες με επιρροή ενεπλάκησαν σε εχθροπραξίες στην καρδιά της λιβυκής πρωτεύουσας τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, πανικοβάλλοντας πολλούς ανυποψίαστους πολίτες οι οποίοι είχαν βγει για να γιορτάσουν τη δεύτερη ημέρα του Έιντ αλ Φιτρ, του τέλους του μήνα της νηστείας του ραμαζανιού, ανέφεραν λιβυκά ΜΜΕ χθες Παρασκευή.

Η αιτία των μαχών, στις οποίες δεν αναφέρθηκαν θύματα και οι οποίες διήρκεσαν τουλάχιστον μια ώρα, παραμένει επισήμως άγνωστη σε αυτό το στάδιο. Οι αρχές δεν έδωσαν καμιά εξήγηση.

Οι ανταλλαγές πυρών, μεταξύ άλλων με τη χρήση βαρέων όπλων, ξέσπασαν αργά το βράδυ ανάμεσα σε μέλη της «δικαστικής αστυνομίας», που ανήκει στην Ειδική Δύναμη Αποτροπής («αρ Ράντα»), υπό τον έλεγχο της οποίας τελεί η ανατολική Τρίπολη, και της Αρχής Υποστήριξης της Σταθερότητας, ομάδας με έδρα το προάστιο Αμπού Σλιμ, στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με ΜΜΕ, οι συγκρούσεις ακολούθησαν τη σύλληψη σε οδόφραγμα, από τη «δικαστική αστυνομία», μέλους της Αρχής Υποστήριξης της Σταθερότητας, η οποία με τη σειρά της συνέλαβε μέλη της Ειδικής Δύναμης Αποτροπής.

Εκπυρσοκροτήσεις αντηχούσαν σ’ όλη την Τρίπολη, ακόμα και πολυβόλων σε περιοχές γεμάτες κόσμο, τη δεύτερη μέρα εορτασμών για το τέλος του ραμαζανιού.

Οικογένειες με παιδιά αναγκάστηκαν να τραπούν σε φυγή από πάρκα και καφέ στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα της Τρίπολης, ιδίως στον δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο, στην καρδιά της πρωτεύουσας, και σε άλλες εμπορικές οδούς.

Η υπηρεσία πρώτων βοηθειών του υπουργείου Υγείας κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις περιοχές όπου ξέσπασαν ανταλλαγές πυρών.

Χθες Παρασκευή, η Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία της» για τη συνεχώς επανερχόμενη «καταφυγή στη βία για την επίλυση διαφορών», που θέτει «σε κίνδυνο τη ζωή πολιτών και χειροτερεύει την ακόμη επισφαλή κατάσταση».

Καταγγέλλοντας μέσω X τη «χρόνια ανασφάλεια» και την «παρατεινόμενη πολιτική κρίση», η αποστολή του ΟΗΕ κάλεσε να αποφευχθούν οποιαδήποτε «κλιμάκωση» ή «αντίποινα» και «οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν».

Οι ένοπλες οργανώσεις, που σχηματίστηκαν κατά ή μετά την εξέγερση, την ανατροπή και τον θάνατο του δικτάτορα Μουάμαρ Καντάφι, το 2011, καλύπτουν το κενό ασφαλείας, απόντων σταθερών κρατικών θεσμών. Ωστόσο δεν αναφέρονται στα υπουργεία Εσωτερικών ούτε Άμυνας, παρότι χρηματοδοτούνται από τα δημόσια ταμεία.

Η παρουσία τους στην Τρίπολη είναι αντιληπτή κυρίως σε κυκλικούς κόμβους και διασταυρώσεις, όπου μέλη τους, συχνά φορώντας κουκούλες, στήνουν οδοφράγματα κι εμποδίζουν τη διέλευση, χρησιμοποιώντας συχνά θωρακισμένα με προσαρμοσμένα ελαφριά ή βαριά πολυβόλα.

Έχουν ξεσπάσει σε πολλές περιπτώσεις μάχες ανάμεσά τους σε τομείς της πρωτεύουσας. Όπως τον περασμένο Αύγουστο, όταν σκοτώθηκαν 55 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 146 κατά τη διάρκεια μιας ημέρας εχθροπραξιών στην Τρίπολη ανάμεσα στην Ειδική Δύναμη Αποτροπής και την Ταξιαρχία 444.

Την 21η Φεβρουαρίου, ο Ιμάντ Τραμπέλσι, ο υπουργός Εσωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ, έχει έδρα την Τρίπολη, αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ) ανακοίνωνε την προσεχή απομάκρυνση όλων των ένοπλων ομάδων που είναι ανεπτυγμένες στην πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένων της Ειδικής Δύναμης Αποτροπής και της Αρχής Υποστήριξης της Σταθερότητας.

Δεν έχει οριστεί χρονοδιάγραμμα, όμως ο υπουργός είχε αφήσει να εννοηθεί πως το εγχείρημα θα λάμβανε χώρα μετά το ραμαζάνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

