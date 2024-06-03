H δημοφιλής διαδικτυακή εταιρεία μόδας Shein σχεδιάζει να καταθέσει τα ανάλογα έγγραφα προκειμένου να πραγματοποιήσει μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ύψους 50 δισεκατομμυρίων λιρών, εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με δημοσιεύματα με το Sky News να αναφέρει ότι αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στον Ιούνιο.

Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε στην Κίνα και τώρα εδρεύει στη Σιγκαπούρη, ενέτεινε τις προετοιμασίες για πώληση μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού αντιμετώπισε ρυθμιστικά εμπόδια και έντονο έλεγχο όταν προσπάθησε να ενταχθεί στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ.

Μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία σε περίπου 66 δισ. δολάρια .

Εκπρόσωπος της Shein αρνήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με το BBC.

Η εταιρεία Shein στο παρελθόν έχει συνδεθεί με ανήθικες επιχειρηματικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών για καταναγκαστική εργασία. Τώρα, μια εμπιστευτική κατάθεση στην Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις για μια μεγάλη πώληση μεριδίου της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Υπενθυμίζεται ότι η Shein κατέθεσε έγγραφα για μια πιθανή εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τον περασμένο Ιανουάριο, ωστόσο, η εταιρεία αντιμετώπισε εμπόδια από Αμερικανούς νομοθέτες οι οποίοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τους δεσμούς της εταιρείας με την Κίνα.

Η εταιρεία έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν. Τον περασμένο μήνα, μια έκθεση ανέφερε ότι οι συνθήκες στην εταιρεία ήταν άθλιες καθώς οι εργαζόμενοι δουλεύουν 75 ώρες την εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία υποσχέθηκε να τις βελτιώσει.

Μια νέα έρευνα από την ελβετική ομάδα υπεράσπισης Public Eye ακολούθησε την έκθεσή της για το 2021, η οποία διαπίστωσε ότι ένας αριθμός προσωπικού έκανε συνεχώς υπερωρίες. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, η οποία πήρε συνέντευξη από 13 υπαλλήλους από έξι εργοστάσια στην Κίνα που προμήθευαν τη Shein, οι υπερβολικές υπερωρίες εξακολουθούσαν να είναι συνηθισμένες για πολλούς εργαζόμενους.

Η Shein απάντησε στο εBBC ότι «εργάζεται σκληρά» για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που έθεσε η έκθεση Public Eye και ότι είχε σημειώσει «σημαντική πρόοδο στη βελτίωση των συνθηκών».

Η Shein αναπτύχθηκε γρήγορα από τότε που ιδρύθηκε, το 2008 και αποτελεί μια από τις πολλές διαδικτυακές επιχειρήσεις που σημείωσαν άνθηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας και του lockdown.

Πηγή: skai.gr

