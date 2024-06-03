Ο «χάρτης» των πληρωμών από σήμερα έως τις 7 Ιουνίου

Συνολικά 96.529.286 ευρώ θα καταβληθούν σε 106.596 δικαιούχους, από τις 3 έως τις 7 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 3 έως τις 7 Ιουνίου 2024, θα καταβληθούν 12.800.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 5 Ιουνίου, θα καταβληθούν 13.286.320 ευρώ σε 31.336 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας.

Στις 3 Ιουνίου, θα καταβληθούν 350.000 ευρώ σε 450 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στις 3 Ιουνίου, θα καταβληθούν 592.966 ευρώ σε 182 δικαιούχους για την πληρωμή αναδρομικών, λόγω αυξημένου επασφαλίστρου σε συνταξιούχους του τέως ΤΣΠ-ΑΤΕ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 23 εκατ. ευρώ σε 42.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, 22 εκατ. ευρώ σε 21.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης, 12 εκατ. ευρώ σε 140 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου», 1,5 εκατ. ευρώ σε 738 δικαιούχους του προγράμματος «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» και 11 εκατ. ευρώ σε 10.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.