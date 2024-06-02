Τα 22 μέλη του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν σήμερα να επεκτείνουν μέχρι το τέλος του 2025 τις σημερινές περικοπές στην παραγωγή για να στηρίξουν τις τιμές του πετρελαίου απέναντι στην χλιαρή παγκόσμια ζήτηση, τα υψηλά επίπεδα των επιτοκίων και την αυξανόμενη ανταγωνιστική αμερικανική παραγωγή.

Ο ΟΠΕΚ+ «θα παρατείνει το (ισχύον) επίπεδο της παραγωγής του αργού πετρελαίου» των μελών του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και των συμμάχων τους» από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, γνωστοποιεί ο ΟΠΕΚ+ με ανακοίνωσή του έπειτα από υβριδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Οι 22 υπουργοί του ΟΠΕΚ με επικεφαλής την Σαουδική Αραβία και οι σύμμαχοί τους με επικεφαλής την Μόσχα συνήλθαν άλλοι εκ του σύνεγγυς από το Ριάντ, άλλοι μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι περικοπές στην παραγωγή στο επίπεδο της συμμαχίας ανέρχονται σε δύο εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Αν σε αυτές προστεθούν οι εθελούσιες επιπλέον περικοπές ορισμένων κρατών μελών, ο ΟΠΕΚ+ κρατά σήμερα κάτω από την επιφάνεια της γης περί τα έξι εκατομμύρια βαρέλια.

Η στρατηγική αυτή ξεκίνησε το 2022 για να αντιμετωπισθεί η πτώση των τιμών και στόχος είναι η μείωση της προσφοράς για να τονωθούν οι τιμές.

Σύμφωνα με τον Mukesh Sahdev, αναλυτή της Rystad Energy, ο ΟΠΕΚ+ αντιμετωπίζει ωστόσο «μία σοβαρή πρόκληση»: «ο αριθμός των βαρελιών που βγαίνει στην πραγματικότητα στην αγορά είναι πιθανώς αυξημένος σε σχέση με τα καταγραφόμενα». Γεγονός που απειλεί με εκτροχιασμό την στρατηγική του καρτέλ.

Το Ιράκ και το Καζακστάν ξεπέρασαν τις ποσοστώσεις τους κατά το πρώτο τρίμηνο, ενώ η Ρωσία κατέγραψε υπερβάλλουσα παραγωγή τον Απρίλιο.

Από την τελευταία συνεδρίαση τον Νοέμβριο, ο ΟΠΕΚ+ κατόρθωσε να διατηρήσει σχεδόν σταθερές τιμές του πετρελαίου, γύρω στα 80 δολάρια ανά βαρέλι για το Brent της Βόρειας Θάλασσας, αλλά και για το αμερικανικό WTI, χωρίς να καταφέρει να τις απογειώσει.

Διότι παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας ζήτησης.

Ο ΟΠΕΚ επιμένει και διατηρεί, από έκθεση σε έκθεση, τις προβλέψεις του για την ζήτηση για το 2024, όταν ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι λιγότερο αισιόδοξος και έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του.

«Πληθωρισμός, αρνητικές οικονομικές προοπτικές και αβεβαιότητες των κεντρικών τραπεζών», το περιβάλλον είναι δύσκολο», σχολιάζει η Ipek Ozkardeskaya, αναλύτρια της Swissquote Bank, επικαλούμενη επίσης τον ισχυρό ανταγωνισμό του αμερικανικού πετρελαίου και την ένταση στην Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

