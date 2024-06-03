Προσοχή στις απάτες με την επιστροφή φόρου

Του Χρυσόστομου Τσούφη

«Αγαπητή κύριε Τσούφη,

Μόλις οι ελληνικές φορολογικές αρχές υπολογίσουν τη φορολογική σας δήλωση, θα δικαιούστε επιστροφή φόρου.

Για να διασφαλίσετε ότι η επιστροφή σας θα διεκπεραιωθεί και θα καταβληθεί στο σωστό λογαριασμό, παρακαλούμε κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να επαληθεύσετε τα στοιχεία σας.

επιβεβαίωση αμέσως

Θα ξεκινήσουμε την επεξεργασία της επιστροφής σας μόλις λάβουμε τα στοιχεία σας. Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να χρειαστούν έως και δύο ημέρες για να εμφανιστούν τα χρήματα στο λογαριασμό σας.»



Το προσωποποιημένο αυτό μήνυμα είναι βέβαιο ότι δεν έφτασε μόνο σε μένα. Και όποιος το έλαβε, πρέπει όπως κι εγώ να το αγνοήσει. Η ΑΑΔΕ ΔΕΝ χρειάζεται κανένα… πράσινο φως από τον φορολογούμενο για να προχωρήσει στην επιστροφή φόρου. Δεν χρειάζεται κανένα επιπλέον στοιχείο. Οι διαδικασίες είναι αυτόματες και με την μικρότερη δυνατή ανθρώπινη παρέμβαση.

Μετά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης και εφόσον το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό, γίνεται αυτόματα ο έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο φορολογούμενος είναι φορολογικά κι ασφαλιστικά ενήμερος, αν έχει δηλαδή ή όχι οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αν ο έλεγχος δεν βγάλει κάτι, η επιστροφή ολοκληρώνεται άμεσα σε εβδομαδιαία βάση.

Κατά προτεραιότητα εισπράττουν επίσης τα χρήματα τους και όσοι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρές φορολογικές παραβάσεις στο παρελθόν.

Αν υπάρχουν μόνο φορολογικές οφειλές, θα γίνονται – και πάλι χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον φορολογούμενο – αυτόματα, συμψηφισμοί το πρώτο και το τρίτο δεκαήμερο κάθε μήνα.



Όσον αφορά τις επιχειρήσεις έχει δημιουργηθεί ένα είδος «λευκής» λίστας στην οποία ανήκουν όσες:

Έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους και τα ποσά ΦΠΑ που τους επιστράφηκαν τελικά δεν είχαν απόκλιση μεγαλύτερη από 5% σε σχέση με τα ποσά που αιτούνταν

Δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις

Δεν έχουν χαρακτηριστεί ύποπτες για συμμετοχή σε απάτη ενδοκοινοτικών συναλλαγών μετά την εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

Τα…μέλη της λίστας θα πρέπει να προσδοκούν κι άμεση πίστωση των επιστροφών ΦΠΑ αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Από φέτος πάντως, για να γίνει η επιστροφή των χρημάτων, απαιτείται να έχει δηλωθεί ο ΙΒΑΝ. Αλλά και πάλι ο φορολογούμενος στην περίπτωση που δεχτεί κάποιο mail, που να του ζητάει τον IBAN, θα πρέπει επίσης να το αγνοήσει. Η συμπλήρωση του IBAN γίνεται μόνο μέσα από τον επίσημο ιστότοπο της ΑΑΔΕ. Ακόμη η ΑΑΔΕ ψάχνει 130.000 άτομα για να τους επιστρέψει 93 εκατ. ευρώ.

Μέχρι σήμερα έχουν εκκαθαριστεί περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις και περίπου το 1/5, το 21,77%, είναι πιστωτικές.

Σε 162.127 φορολογούμενους χωρίς χρέη έχουν ήδη επιστραφεί 34 εκατ. ευρώ, περίπου 210 ευρώ στον καθένα δηλαδή κατά μέσο όρο.

Για 56.371 ΑΦΜ έχουν τρέξει συμψηφισμοί με οφειλές τους ύψους 15 εκατ. ευρω.

Πηγή: skai.gr

