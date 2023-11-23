Ισραηλινοί γονείς τις τελευταίες εβδομάδες δίνουν στα νεογέννητα παιδιά τους ονόματα από τοπωνύμια όπου διαπράχθηκαν οι σφαγές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Σε δελτίο Τύπου το υπουργείο ανέφερε ότι 45 μωρά -- 34 αγόρια και 11 κορίτσια -- που γεννήθηκαν μετά τις 7 Οκτωβρίου, ονομάστηκαν Μπεερί, από την ονομασία του κιμπούτς κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, σκηνή μιας από τις χειρότερες σφαγές που διαπράχθηκαν σε ισραηλινό έδαφος. Σε αυτό το κιμπούτς από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, 85 από τους κατοίκους του σφαγιάστηκαν, άλλοι 30 θεωρούνται όμηροι ή αγνοούμενοι.

Το κιμπούτς, που ιδρύθηκε το 1946, ονομάστηκε έτσι προς τιμή του σιωνιστή και σοσιαλιστή ηγέτη Μπερλ Κάτσνελσον (1887-1944), του οποίου το εβραϊκό μικρό όνομα ήταν Μπεερί.

Σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς, που άφησε περίπου 1.200 θύματα, κυρίως άμαχους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, το Ισραήλ κήρυξε πόλεμο για να «εξαλείψει» τη Χαμάς, βομβαρδίζοντας ανηλεώς τη Λωρίδα της Γάζας. Περισσότεροι από 14.100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έκτοτε στους βομβαρδισμούς στον παλαιστινιακό θύλακα, στην πλειοψηφία τους άμαχοι, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς.

Το ανδρικό μικρό όνομα Οζ (που σημαίνει «δύναμη») δόθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε 49 αγόρια και σε ένα κορίτσι, από τα τοπωνύμια των κιμπούτς Νιρ Οζ και Ναχάλ Οζ και τα δύο στόχοι επιθέσεων ισλαμιστών καταδρομέων.

Στο κιμπούτς Νιρ Οζ, περίπου 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 70 πιάστηκαν όμηροι από τους περίπου 400 κατοίκους αυτής της μικρής αγροτικής κοινότητας. Υπάρχουν επίσης 8 μωρά που βαπτίστηκαν Νιρ, σύμφωνα με αυτό το δελτίο Τύπου.

Τρία κορίτσια ονομάστηκαν επίσης Νόβα, από το ρέιβ πάρτι κατά το οποίο δολοφονήθηκαν 364 άνθρωποι. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις 6 και 7 Οκτωβρίου στο φεστιβάλ Tribe of Nova, ένα φεστιβάλ μουσικής, τόπος συναντήσεων και ειρήνης στην έρημο Νεγκέβ. Περίπου το 10% των συμμετεχόντων έχασαν τη ζωή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.