Στον απόηχο της συμφωνίας για εκεχειρία που ανακοινώθηκε, οι δύο πλευρές απειλούν ακόμα και με κλιμάκωση των μεταξύ τους συγκρούσεων τις τελευταίες ώρες που απομένουν έως ότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία στις 7 το πρωί.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς ζήτησε κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ σε όλα τα μέτωπα της επίθεσης.

«Καλούμε σε κλιμάκωση της σύγκρουσης με την κατοχή σε όλη τη Δυτική Όχθη και σε όλα τα μέτωπα αντίστασης», δήλωσε ο Αμπού Ουμπάιντα, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ, σε βίντεο που μεταδόθηκε από το Al Jazeera TV.

Παράλληλα και ο εκπρόσωπος των IDF, Ρίτσαρντ Χεχτ, δήλωσε στο δίκτυο NBC News ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις «μπορεί ακόμη και να ενταθούν» εν όψει της κατάπαυσης του πυρός.

Είναι «business as usual», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρίτσαρντ Χεχτ αντικρούοντας την ιδέα ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να περιορίσει τις επιχειρήσεις στη Γάζα πριν από την παύση των μαχών που θα ξεκινήσουν στις 7 το πρωί, τοπική ώρα.Στο ίδιο μήκος κύματος και

Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί από το Κατάρ ότι η προσωρινή κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς θα ξεκινήσει στις 7 αύριο το πρωί, εξέλιξη που επιβεβαίωσαν τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς.

Ειδικότερα, ο ΥΠΕΞ του Κατάρ ανέφερε ότι η έναρξη της παύσης θα είναι στις 7 το πρωί της Παρασκευής 24 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει όπως έχει συμφωνηθεί για τέσσερις ημέρες».

«Η πρώτη ομάδα αμάχων που θα απελευθερωθούν από τη Γάζα θα είναι γύρω στις 4 μ.μ. της ίδιας ημέρας. Θα είναι 13 στον αριθμό, γυναίκες και παιδιά μόνο ενώ οι όμηροι των ίδιων οικογενειών θα συγκεντρωθούν στην ίδια ομάδα."

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.