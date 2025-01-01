Ένας 34χρονος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης των Σερρών μετά από συμπλοκή ατόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών ο θάνατος του 34χρονου επήλθε από μαχαίρι αν και κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι άκουσαν πυροβολισμούς.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε έχοντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η υπόθεση διερευνάται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Σερρών και αναζητούνται οι τέσσερις δράστες.

