Νεκρός 34χρονος στις Σέρρες μετά από συμπλοκή

Ο άνδρας μεταφέρθηκε έχοντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του

Συμπλοκή με μαχαίρι

Ένας 34χρονος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης των Σερρών μετά από συμπλοκή ατόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών ο θάνατος του 34χρονου επήλθε από μαχαίρι αν και κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι άκουσαν πυροβολισμούς.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε έχοντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η υπόθεση διερευνάται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Σερρών και αναζητούνται οι τέσσερις δράστες.

Πηγή: ertnews.gr

