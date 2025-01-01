Για ακόμη μια χρονιά, χιλιάδες επισκέπτες επέλεξαν να υποδεχθούν τη νέα χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) που έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς στην Αθήνα για την αλλαγή του χρόνου. Ακριβώς τα μεσάνυχτα, πυροτεχνήματα φώτισαν τον αττικό ουρανό πάνω από το ΚΠΙΣΝ, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα, ενώ τα Σιντριβάνια στο Κανάλι καλωσόρισαν και αυτά το Νέο Έτος με εντυπωσιακές χορογραφίες. Οικοδεσπότης της λαμπερής βραδιάς ήταν ο ηθοποιός και τραγουδιστής Ζερόμ Καλούτα, ενώ το πρόγραμμα άνοιξε ο πολυτάλαντος τραγουδιστής, μουσικός, performer και μουσικός παραγωγός Ίαν Στρατής. Όλες οι εκδηλώσεις της Παραμονής Πρωτοχρονιάς πραγματοποιήθηκαν με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Από τις 22.30, ο Ίαν Στρατής ενθουσίασε το κοινό με τη ζωντάνια και την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία σε μία συναυλία με αγαπημένα τραγούδια σε δυναμικές εκτελέσεις. Στη συνέχεια, στην αλλαγή του χρόνου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΚΠΙΣΝ, Έλλη Ανδριοπούλου, απηύθυνε χαιρετισμό και ευχές για το Νέο Έτος. Με την έλευση του 2025 το κοινό στην Αγορά υποδέχθηκε τον ζωντανό θρύλο της disco και πρώτο super star DJ στην Ελλάδα της δεκαετίας του ΄80 Nicola Lavacca, που απογείωσε τη βραδιά με ένα DJ set που εξελίχτηκε σε ένα αυθεντικό disco party μέχρι τις 03.00.

Ταυτόχρονα, στις 00.04 ακριβώς, δόθηκε η εκκίνηση για τον πρώτο αγώνα δρόμου της χρονιάς, τον SNF RUN: 2025 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Οι δρομείς κάλυψαν μια διαδρομή 3 χιλιομέτρων: έτρεξαν κατά μήκος του φωτισμένου Καναλιού και της Εσπλανάδας, μέχρι την Πλατεία Νερού και επέστρεψαν. Ο αγώνας είχε και φέτος φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Με το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε (€7.500) από το συμβολικό κόστος συμμετοχής των δρομέων, θα ενισχυθεί ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Πάνος & Χρυσηίδα-Βοήθεια στα παιδιά». O αγώνας πραγματοποιήθηκε με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που κάλυψε όλα τα έξοδα παραγωγής, και τη διοργανωτική επίβλεψη της ΑMKE Αναγέννηση & Πρόοδος και του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας | Sports Excellence της Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παράλληλα, το Παγοδρόμιο και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος παρέμειναν ανοιχτά μέχρι τις 02.00 μόνο για αυτήν τη βραδιά, για όσους/όσες ήθελαν να καλωσορίσουν τη νέα χρονιά κάνοντας φιγούρες στον πάγο ή φωτογραφίζοντας τις εντυπωσιακές Φωτιστικές Εγκαταστάσεις.

Το εορταστικό πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ2, το κανάλι του ΚΠΙΣΝ στο YouTube αλλά και τον ιστότοπο snfcc.org. Μετά την αλλαγή του χρόνου, όσοι παρακολουθούσαν τηλεοπτικά την εκδήλωση, μεταφέρθηκαν στην εμβληματική Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για να απολαύσουν, μαγνητοσκοπημένη, τη χριστουγεννιάτικη συναυλία της διαπολιτισμικής συμφωνικής ορχήστρας και της χορωδίας του El Sistema Greece με τίτλο «Once Upon a December».

Επίσης, το διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο CNN international πραγματοποίησε τις LIVE συνδέσεις του από την Αθήνα από το ΚΠΙΣΝ συνδέοντας την Ελλάδα με ολόκληρο τον κόσμο. Η ρεπόρτερ Eleni Giokos έκανε μία σειρά από ζωντανές συνδέσεις, από τις 21.00 μέχρι τα μεσάνυχτα, για να μεταδώσει ζωντανά τον παλμό από την υποδοχή του νέου χρόνου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: εντυπωσιακές εικόνες από το φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων, τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια και το Παγοδρόμιο ταξίδεψαν σε όλο τον πλανήτη συνδέοντας την Αθήνα με εκατομμύρια τηλεθεατές.

Πηγή: skai.gr

