Ο Χρήστος Μάστορας και οι «Μέλισσες» ξεσήκωσαν τους 15.000 χιλιάδες πολίτες που κατέκλυσαν το Πεδίον του Άρεως.

Με ένα λαμπερό μουσικό υπερθέαμα, με τον Χρήστο Μάστορα και τις «Μέλισσες» επί σκηνής, έγινε η υποδοχή του νέου έτους στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως.

Πάνω από 15.000 πολίτες από κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου κατέκλυσαν το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο της Αθήνας, για να απολαύσουν μια μοναδική εορταστική συναυλία με το πιο αγαπημένο συγκρότημα της ελληνικής μουσικής σκηνής, που μάγεψε το κοινό με τον ρυθμό και την απίστευτη ενέργειά του.

Λίγα λεπτά πριν από την εκπνοή του 2024, η μουσική σταμάτησε και από τη γιγαντοοθόνη της κεντρικής σκηνής έγινε ζωντανή σύνδεση με το Σύνταγμα για την καθιερωμένη αντίστροφη μέτρηση για την υποδοχή της νέας χρονιάς από τον Δήμο Αθηναίων, με τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά να εύχεται καλή χρονιά, γεμάτη υγεία και χαμόγελο για κάθε μέρα του νέου έτους.

Έλαμψε ο ουρανός στην «επίσημη πρώτη» του 2025

Λαμπερές και χαρούμενες ήταν οι πρώτες στιγμές του 2025 στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής, καθώς ένα μοναδικό drone show φώτισε τον Αττικό ουρανό πάνω από το Πεδίον του Άρεως, προσφέροντας ένα υπέροχο θέαμα για την υποδοχή της νέας χρονιάς, με δεκάδες μικρά drones να σχηματίζουν στον νυχτερινό καμβά τα πιο αναγνωρίσιμα παραδοσιακά σύμβολα της Πρωτοχρονιάς.

Τα βλέμματα στράφηκαν ψηλά, τα κινητά σημάδεψαν τον ουρανό και άρχισαν να καταγράφουν τους «πρωταγωνιστές» της γιορτής: το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τον τάρανδο, τον χιονάνθρωπο, το στολισμένο σπιτάκι, αλλά και το 2024, που άρχιζε σταδιακά να σβήνει για να παραδώσει τη σκυτάλη στο 2025 και τον αγαπημένο – μικρών και μεγάλων – Άη Βασίλη, πριν ξεκινήσει το ταξίδι του για να μοιράσει δώρα και χαρά σε κάθε σπίτι. Το show έκλεισε με την προβολή του λογοτύπου της Περιφέρειας Αττικής, που έχει την πρωτοβουλία για τη λειτουργία του Χωριού.

Παράλληλα, όσοι βρίσκονταν στον χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και ένα εντυπωσιακό light show, που φώτισε το πάρκο σε κάθε γωνιά του.

Τη γιορτινή βραδιά παρουσίασε ο Θέμης Γεωργαντάς, ενώ στη σκηνή εμφανίστηκαν επίσης ο Zaf και ο ONEMANSHOW.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εορταστική συναυλία είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς ο Χρήστος Μάστορας και οι «Μέλισσες» συμμετείχαν αφιλοκερδώς, προσφέροντας την αμοιβή τους σε δομές της Περιφέρειας για τις ανάγκες ευπαθών ομάδων.

Το μεγάλο υπαίθριο πάρτι συνεχίστηκε με αμείωτο κέφι μέχρι τις πρώτες ώρες της νέας χρονιάς, με μουσικές από το MAD RADIO 106.2, που κράτησαν ψηλά την εορταστική διάθεση.

Εορτασμοί στο Σύνταγμα

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς και στην πλατεία Συντάγματος για να απολαύσει το μουσικοθεατρικό πολυθέαμα που ετοίμασε ο Φοίβος Δεληβοριάς με τίτλο «Η Ταράτσα του Χρόνου», μια πρωτότυπη φαντασμαγορική παράσταση σε σκηνοθεσία Άγγελου Τριανταφύλλου.

Μαζί του ήταν η Νατάσσα Μποφίλιου, η Μάρθα Φριντζήλα και ο Θανάσης Αλευράς. Την εκδήλωση άνοιξε μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων.

«Χρόνια πολλά σε όλες και όλους! Από την πλατεία Συντάγματος, ας στείλουμε όλοι ένα μήνυμα πίστης. Πίστης για το δικαίωμα να κάνουμε καλύτερη τη ζωή στην Αθήνα, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε όλη τη χώρα. Μπορούμε να βελτιώσουμε τις ζωές μας. Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Και να υποδεχθούμε το 2025 με μια ευχή: Με ανθρωπιά, με αλήθεια, με πείσμα και δύναμη, να κατορθώσουμε να είναι το 2025 η χρονιά μας. Η χρόνια που θα μας φέρει πιο κοντά στα όνειρά μας», ήταν το μήνυμα του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, που ανέβηκε στη σκηνή λίγο πριν την αντίστροφη μέτρηση για την έλευση του 2025.

Μόλις το ρολόι έδειξε 12 πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό αλλά αυτή τη φορά αθόρυβα με σεβασμό σε ευάλωτα στους δυνατούς ήχους άτομα, στα ζώα αλλά και στο περιβάλλον. Ακολούθησε εναέρια παράσταση από εκατοντάδες drones που πέταξαν πάνω από την καρδιά της πόλης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.