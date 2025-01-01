Συνελήφθησαν τρεις 16χρονοι που έκλεψαν τα κάλαντα από ανήλικους στο Κερατσίνι

Τα χρήματα από τα κάλαντα από τρεις ανήλικους απέσπασαν τρεις 16χρονοι στην οδό Αλμπερτ Αϊνστάιν στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την αστυνομία η παρέα των ανήλικων κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, ενώ αστυνομικοί της ΔΙΑΣ εντόπισαν και συνέλαβαν στη συνέχεια πέντε άτομα στη συμβολή των οδών Ταυγέτου και Παλαιών Πατρών Γερμανού εκ των οποίων οι τρεις 16χρονοι αναγνωρίστηκαν από τους παθόντες.

Μαζί τους συνελήφθησαν και τα άλλα δύο άτομα καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

