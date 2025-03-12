Ο πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας (Republika Srpska) Μίλοραντ Ντόντικ δήλωσε ότι αδιαφορεί για τις αποφάσεις της γενικής εισαγγελίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και τόνισε ότι δεν πρόκειται να μεταβεί οικειοθελώς στο Σαράγεβο.

Σημειώνεται ότι η γενική εισαγγελία της Β-Ε εξέδωσε, σήμερα, ένταλμα βίαιης προσαγωγής του Μίλοραντ Ντόντικ ώστε να καταθέσει ως ύποπτος για «επίθεση κατά της συνταγματικής τάξης». Για την ίδια υπόθεση διατάχθηκε και η προσαγωγή του πρωθυπουργού της Σερβικής Δημοκρατίας Ράντοβαν Βίσκοβιτς όπως και του προέδρου του κοινοβουλίου Νέναντ Στέβαντιτς. Οι πολιτικοί αυτοί, όπως και ο Ντόντικ, δήλωσαν ότι δεν θα παρουσιαστούν στην εισαγγελία. Πριν από δύο εβδομάδες περίπου οι τρεις Σερβοβόσνιοι πολιτικοί έλαβαν εισαγγελική κλήση την οποία αγνόησαν.

«Δεν θα ανταποκριθούμε, ελάτε να μας συλλάβετε, να δούμε πώς θα το κάνετε», δήλωσε ο Ντόντικ, σε συνέντευξη Τύπου στη Μπάνια Λούκα, απαντώντας στο ένταλμα της εισαγγελίας.

Ο Σερβοβόσνιος ηγέτης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η αστυνομία της σερβικής διοικητικής οντότητας δεν θα εφαρμόσει τη διαταγή της βοσνιακής εισαγγελίας ενώ συνέστησε στην ομοσπονδιακή αστυνομία (SIPA) να μην επιχειρήσει τη σύλληψή του. Το ίδιο συνέστησε και στην ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη EUFOR η οποία, όπως υποστήριξε ο Ντόντικ, δεν έχει αστυνομικές αρμοδιότητες.

«Αν νομίζουν ότι η λύση είναι να δουν τον Ντόντικ με χειροπέδες, γιατί αυτός είναι ο στόχος τους, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να το κάνουν» προειδοποίησε ο ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας.

Πιο σκληρή ήταν η δήλωση του Ράντοβαν Βίσκοβιτς.

«Ορίστε, εφαρμόστε τη διαταγή. Μας απειλείτε με άδειο όπλο αλλά έτσι δημιουργείται μία κατάσταση όπου κάποιος θα μπορούσε να πυροβολήσει από γεμάτο όπλο» απείλησε ο πρωθυπουργός των Σερβοβόσνιων.

Σύμφωνα με σερβικά ΜΜΕ στη Β-Ε, τα μέτρα ασφαλείας στην Μπάνια Λούκα αυξήθηκαν με τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας να έχουν αναπτυχθεί έξω από το κοινοβούλιο, το προεδρικό μέγαρο και τα γραφεία της κυβέρνησης.

Η EUFOR από χθες άρχισε να ενισχύει τη δύναμή της στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

«Τις επόμενες ημέρες, οι δυνάμεις της EUFOR θα ενισχυθούν με στρατιώτες, οχήματα και ελικόπτερα από την Τσεχία, την Ιταλία και τη Ρουμανία» αναφέρει η διοίκηση της ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο, προληπτικού χαρακτήρα και αναφέρει ότι για την ώρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

