Η Μισέλ Ομπάμα και ο αδελφός της, Κρεγκ Ρόμπινσον, ξεκίνησαν ένα νέο εβδομαδιαίο podcast με τίτλο «IMO with Michelle Obama & Craig Robinson». Σε κάθε επεισόδιο, οι δύο τους θα συζητούν για διάφορα θέματα και θα φιλοξενούν έναν ειδικό καλεσμένο από τον κόσμο της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού, της υγείας και των επιχειρήσεων.

All About Michelle Obama's Brother (and Fellow Podcast Host!) Craig Robinson https://t.co/qfPYvbYFhY — People (@people) March 12, 2025

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, θα ασχολείται με «καθημερινά ερωτήματα που διαμορφώνουν τη ζωή μας, τις σχέσεις μας και τον κόσμο γύρω μας». Το «IMO» στον τίτλο είναι μια αργκό έκφραση για το «κατά τη γνώμη μου».

«Με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, όλοι αναζητούμε απαντήσεις και ανθρώπους στους οποίους μπορούμε να απευθυνθούμε», ανέφερε η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ σε δήλωσή της. «Δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουμε - είτε πρόκειται για την οικογένεια, την πίστη ή τις προσωπικές μας σχέσεις - αλλά το να αφιερώσουμε χρόνο για να ανοιχτούμε και να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα μπορεί να δώσει ελπίδα», συμπλήρωσε.

Η λίστα των καλεσμένων περιλαμβάνει τους ηθοποιούς Ίσα Ρέι (Issa Rae), Κέκε Πάλμερ (Keke Palmer) και Τρέισι Έλις Ρος (Tracee Ellis Ross), τους σκηνοθέτες Σεθ και Λόρεν Ρόγκαν (Seth and Lauren Rogan) τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Τάιλερ Πέρι (Tyler Perry), την ποδοσφαιρίστρια 'Αμπι Γουάμπαχ (Abby Wambach) και τον διευθύνων σύμβουλο της Airbnb Μπράιαν Τσέσκι (Brian Chesky), μεταξύ άλλων.

Σε παραγωγή της Higher Ground, τα δύο πρώτα επεισόδια με καλεσμένη την Ίσα Ρέι είναι διαθέσιμα από σήμερα σε όλες τις πλατφόρμες streaming και στο YouTube σύμφωνα με το AP.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

