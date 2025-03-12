Στην αντεπίθεση περνάει σήμερα ο Καναδάς ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη νέους εμπορικούς δασμούς σε αμερικανικά αγαθά αξίας περίπου 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως απάντηση στην εφαρμογή καθολικών δασμών που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος της καναδικής κυβέρνησης χαρακτήρισε τους δασμούς του Τραμπ «εντελώς αδικαιολόγητους, άδικους και παράλογους».

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προκαλεί για άλλη μια φορά αναστάτωση και αταξία σε μια απίστευτα επιτυχημένη εμπορική συνεργασία και αυξάνει το κόστος των καθημερινών αγαθών τόσο για τους Καναδούς όσο και για τα αμερικανικά νοικοκυριά», δήλωσε ο François-Philippe Champagne, υπουργός Καινοτομίας, Επιστήμης και Βιομηχανίας του Καναδά.

Η απόφαση του Καναδά έρχεται μετά την επιβολή δασμών 25% σε χάλυβα και αλουμίνιο από τη διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η χώρα είναι ο μεγαλύτερος ξένος προμηθευτής των συγκεκριμένων υλών στις ΗΠΑ. Οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι η απόφαση αυτή του Τραμπ θα γίνει ορατή και στους καταναλωτές.

Τα αντίποινα του Καναδά ακολουθούν αυτά που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύουν σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων αξίας 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του βοείου κρέατος, μοτοσικλετών και ουίσκι μαζί με χάλυβα και αλουμίνιο αμερικανικής κατασκευής.

Πηγή: skai.gr

