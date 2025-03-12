Ζελένσκι: Η εκεχειρία με τη Ρωσία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για μια ειρηνευτική συμφωνία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την Τετάρτη ως εποικοδομητική τη συνάντηση στη Σαουδική Αραβία μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων, και είπε ότι μια πιθανή κατάπαυση του πυρός 30 ημερών με τη Ρωσία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την εκπόνηση μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Ζελένσκι έκανε την παρατήρηση κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Κίεβο, όπου είπε ότι η Ουκρανία υποστήριξε την προσπάθεια των ΗΠΑ να τερματίσουν την τριετή εισβολή της Ρωσίας το συντομότερο δυνατό και ότι η επανέναρξη της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας και ανταλλαγής πληροφοριών είναι πολύ θετική.

Είχαμε συζητήσεις για εδαφικές παραχωρήσεις αποκάλυψε νωρίτερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφερόμενος στις συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, οι οποίες διεξήχθησαν στη Τζέντα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν επαφές με τη Ρωσία την Τετάρτη σχετικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με την Ουκρανία για μια εκεχειρία 30 ημερών και τα βήματα προς τον τερματισμό του πολέμου.



Οι ΗΠΑ είναι ικανοποιημένες που η Ουκρανία ήρθε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τώρα εξαρτάται από τη Ρωσία να πει «ναι» δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Πηγή: skai.gr

