Σεισμός στην Τουρκία: Χωρίς πόσιμο νερό και με κατεστραμμένες υποδομές υγιεινής - Οι ασθένειες απειλούν τον πληθυσμό Κόσμος 16:23, 15.02.2023

Χωρίς ντους και με ελάχιστες χημικές τουαλέτες οι καταυλισμοί - Έλλειψη σε είδη προσωπικής υγιεινής και φάρμακα - Ξεπέρασαν τους 41.000 οι νεκροί