Η μικρή Aya, το μωρό του σεισμού της Συρίας μεταφέρθηκε σε μυστική τοποθεσία εν μέσω φόβων απαγωγής της

Σε «ασφαλή τοποθεσία» μεταφέρθηκε το ορφανό μωρό από τη Συρία, η μικρή Aya, που γεννήθηκε την ώρα που το σπίτι κατέρρεε από το φονικό σεισμό την περασμένη βδομάδα. Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αφρίν σε θερμοκοιτίδα ωστόσο πολλοί ήταν εκείνοι που είχαν παρουσιαστεί στο νοσοκομείο λέγοντας πως είναι συγγενείς της μικρής.

Για το λόγο αυτό η Διεύθυνση Υγείας του νοσοκομείου έλαβε προληπτικά μέτρα για να προστατεύσει το κορίτσι, δήλωσε πηγή στο BBC.

Την περασμένη Δευτέρα, σημειώθηκε ένα βίαιο επεισόδιο στο νοσοκομείο στην περιοχή που ελέγχεται από την αντιπολίτευση όπου νοσηλευόταν. Μια νοσοκόμα, συνοδευόμενη από δύο ένοπλους άνδρες, φέρεται να χτύπησε τον διευθυντή του νοσοκομείου. Ωστόσο, ο επικεφαλής της διεύθυνσης υγείας, Δρ Ahmad Hajj Hassan, διέψευσε τους ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι επιχείρησαν αποτυχημένα να απαγάγουν την Aya.

«Οι ισχυρισμοί για απαγωγή ήταν μια παρεξήγηση. Αυτό ήταν ένα εντελώς εσωτερικό θέμα που σχετίζεται με το νοσοκομείο και δεν είχε καμία σχέση με το μωρό», είπε στο BBC. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας πάρθηκε η απόφαση το βρέφος να μεταφερθεί σε ασφαλέστερο σημείο.

Χιλιάδες άνθρωποι προσφέρθηκαν να υιοθετήσουν το μωρό την περασμένη εβδομάδα, αφού η ιστορία της έγινε ευρέως γνωστή.

Newborn baby found under the rubble in Aleppo, #Syria.



The building collapsed after 7.8 magnitude #earthquake jolted #Turkiye & Syria.



The mother of the baby was under the rubble. She died after he was born.#Turkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/pkkjXNuqkc