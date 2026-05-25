Σοκαριστικές σκηνές εκτυλίχτηκαν στην Τουρκία μετά τη δικαστική απόφαση για την εκκένωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Η στιγμή που ο Οζγκιούρ Οζέλ σχίζει τη δικαστική απόφαση εκκένωσης του κόμματός του

«Μάλιστα, γι αυτό κατεδάφισαν το σπίτι του πατέρα. Βάλτε το στο τραπέζι, να έρθει να το διαβάσει όταν έρθει αυτός. Λέει, 'να το βάλετε στο τραπέζι να το διαβάζει όταν έρθει'. Στέλνει και μήνυμα στον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου».

Σοκ στην Τουρκία από την επέμβαση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Η στιγμή της εισβολής της τουρκικής αστυνομίας με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες

«Παρακαλώ, σας ομιλεί η αστυνομία...

Ελάτε από εδώ

Να φύγετε... αφήστε μας

Χρησιμοποιούν σπρέι πιπεριού!!

Να φέρετε κι άλλα αντικείμενα...

Πάμε να φύγουμε απο εδώ

Ρίχνουν δακρυγόνα, δεν γίνεται αυτό..

Βρισκόμαστε στα γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, δεν μπορούμε να δούμε μπροστά μας. Από τα τόσα δακρυγόνα. Εδώ βρισκόμαστε στον 2ο όροφο αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα ορατότητας».

Σε ζωντανή μετάδοση η εισβολή της τουρκικής αστυνομίας στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα

Ρεπορτάζ ΗΑLK ΤV: «Πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε η εισβολή της αστυνομίας από την πίσω πλευρά. Με πριόνια έκοψαν τα σίδερα, έσπασαν τα φράγματα. Χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες που βρήκαν κόσμο.. Χρησιμοποίησαν δακρυγόνα. Τα οδοφράγματα τα άνοιξα και μετά έκαναν χρήση δακρυγόνων. Μέσα κι έξω από το κτίριο υπάρχουν πολλοί βουλευτές. Ο κόσμος έτρεξε μέσα».

103 yıllık partinin genel merkezi… Yazık. pic.twitter.com/HtisLEB4ok — Oğuzhan Atsız (@oguzzatsiz) May 24, 2026

H πορεία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τη Βουλή κάτω από τη βροχή

CHP Genel Markezi'ne müdahale sonrası TBMM'ye yürüyen Özel Özel ve yanındaki partililer, yağmura aldırış etmeden yürümeye devam etti pic.twitter.com/5u294eWiYU — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 24, 2026

Πηγή: skai.gr

