Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην Εθνική ομάδα της Τυνησίας, μετά την σοκαριστική ήττα με το βαρύ 5-1 από τη Σουηδία, στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026, το οποίο πραγματοποιείται στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Η βαριά αυτή ήττα από τους Σκανδιναβούς αποτέλεσε το «κύκνειο άσμα» του προπονητή της ομάδας, Σαμπρί Λαμουσί, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας τον απέλυσε άμεσα, με την ελπίδα η Τυνησία να βρει τα πατήματα της και να καταφέρει να περάσει από τον 6ο όμιλο στον οποίο και βρίσκεται μαζί με τις Ιαπωνία και Ολλανδία.

Ο Λαμουσί δεν θα βρίσκεται, λοιπόν, στην άκρη του πάγκου στο επερχόμενο παιχνίδι της Τυνησίας, με αντίπαλο την Ιαπωνία (21/06, 07:00).

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