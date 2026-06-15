Από το ρεμπέτικο του Μάρκου Βαμβακάρη, στο ρεμπέτικο του σήμερα: η Σύρος δεν είναι μόνο το διοικητικό κέντρο των Κυκλάδων. Είναι και ο τόπος όπου γεννήθηκε ο άνθρωπος που σημάδεψε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, ο Μάρκος Βαμβακάρης.

Στα σοκάκια της Άνω Σύρου, η μνήμη του παραμένει ζωντανή μέσα από τη μουσική, τις αφηγήσεις των κατοίκων, έναν πλανόδιο μουσικό -τον Πιερ Ρενώ που άφησε τη Γαλλία πριν δυο χρόνια και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ερμούπολη- αλλά και το φεστιβάλ που τιμά κάθε χρόνο το ρεμπέτικο και τη λαϊκή μουσική.

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» που ακολουθεί:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.