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Άνω Σύρος: Εκεί όπου χτυπά ακόμη η καρδιά του ρεμπέτικου - Δείτε βίντεο

Η Σύρος δεν είναι μόνο το διοικητικό κέντρο των Κυκλάδων. Είναι και ο τόπος όπου γεννήθηκε ο άνθρωπος που σημάδεψε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, ο Μάρκος Βαμβακάρης.

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Σύρος - Ρεμπέτες

Από το ρεμπέτικο του Μάρκου Βαμβακάρη, στο ρεμπέτικο του σήμερα: η Σύρος δεν είναι μόνο το διοικητικό κέντρο των Κυκλάδων. Είναι και ο τόπος όπου γεννήθηκε ο άνθρωπος που σημάδεψε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, ο Μάρκος Βαμβακάρης.

Σύρος

Στα σοκάκια της Άνω Σύρου, η μνήμη του παραμένει ζωντανή μέσα από τη μουσική, τις αφηγήσεις των κατοίκων, έναν πλανόδιο μουσικό -τον Πιερ Ρενώ που άφησε τη Γαλλία πριν δυο χρόνια και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ερμούπολη- αλλά και το φεστιβάλ που τιμά κάθε χρόνο το ρεμπέτικο και τη λαϊκή μουσική. 

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» που ακολουθεί:

Σύρος

Σύρος

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Σύρος Όπου υπάρχει Ελλάδα
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