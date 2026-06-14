Έπαιξε με τη φωτιά η Ελβετία, την έκαψε το Κατάρ

Ξέρανε στις καθυστερήσεις την Ελβετία και πήρε ιστορικό βαθμό το Κατάρ. Με γκολ του Κούκι στο 90'+4', η ομάδα του Λοπετέγκι έκανε ζημιά σε εκείνη του Γιακίν και έκανε… σεφτέ στο Παγκόσμιο Κύπελλο με το τελικό 1-1.



Η Ελβετία προηγήθηκε στο 17' με πέναλτι του Εμπολό, το οποίο κέρδισε ο Φρόιλερ, είχε πολλές ευκαιρίες, με αρκετές εξ αυτών να είναι μεγάλες και στο τέλος πλήρωσε την αναποτελεσματικότητά της από την κεφαλιά του αντίπαλου αμυντικού.

Το ματς

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε η αναμέτρηση. Αφού το Κατάρ άγγιξε το 1-0 στο 2ο λεπτό, με τον Ζούνιορ να βρίσκεται φάτσα με τον Κόμπελ, ο οποίος έκανε τεράστια επέμβαση.

Στη συνέχεια (6') είχε μεγάλη φάση η Ελβετία, η οποία είχε διαγώνιο σουτ με τον Εντόι, το οποίο έβγαλε ο τερματοφύλακας του Κατάρ.

Απόλυτη ισορροπία στον όμιλο, καθώς όλες οι ομάδες έχουν από έναν βαθμό, αφού είχε προηγηθεί το 1-1 ανάμεσα σε Καναδά και Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Ο ίδιος παίκτης είχε άστοχο σουτ στο 10ο λεπτό. Η ομάδα του Γιακίν είχε πλέον βρει ρυθμό επιθετικά και στο 12' απείλησε ξανά, αλλά αυτήν τη φορά μέσω στατικής φάσης με τον Βάργκας να εκτελεί φάουλ από τα αριστερά και τον Αμπουνάντα να διώχνει.



Στο 14' άνοιξε ο δρόμος προς τη νίκη για την Ελβετία. Αφού ο Μαρτίνες έδειξε την άσπρη βούλα μετά από ανατροπή του Φρόιλερ από τον τερματοφύλακα του Κατάρ. Έγινε έλεγχος για offside και η απόφαση παρέμεινε. Ο Εμπολό εκτέλεσε και έστειλε στην αντίθετη πλευρά τον αντίπαλο τερματοφύλακα, που μάζεψε την μπάλα από τα δίχτυα του στο 17'.

Για να καταγραφεί πραγματικά καλή στιγμή έπρεπε να περάσει αρκετό διάστημα. Στο 35' ο Εντόι έκανε πολύ άστοχο σουτ από καλή θέση.



Με τεράστια φάση ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο, με μεγάλη το ολοκλήρωσε. Ο Ζούνιορ βρέθηκε σε πολύ καλή θέση και εκτέλεσε, αλλά ο Κόμπελ έδιωξε με πόδια.

Άγγιξε το 2-0 στο 45'+3'η Ελβετία, με τον Εμπολό να βάζει πλάτη την αντίπαλη άμυνα και να γυρίζει για τον Βάργκας που κατάφερε να αστοχήσει, έχοντας πιάτο την εστία.

Μεγάλη ευκαιρία είχε και στο 45'+6' η Ελβετία. Με τον Εμπολό να σώζει τη φάση και να κάνει το γύρισμα, με τον Έιμπισερ να εκτελεί και την αντίπαλη άμυνα να διώχνει.

Η Ελβετία ήταν εκείνη που είχε την πρώτη καλή στιγμή στο β' μέρος, με τον Ελβέντι να προλαβαίνει την έξοδο του αντίπαλου γκολκίπερ και να κάνει την κεφαλιά που είχε κέρδος ένα κόρνερ στο 48'. Ακόμα καλύτερη στιγμή έγινε στο 50', με τον Εντόι να κάνει πιρουέτα και να αστοχεί από κοντά.



Το Κατάρ όσο κυλούσε ο χρόνος έπρεπε να αρχίσει να ρισκάρει και ο Λοπετέγκι φρέσκαρε την ομάδα του μετά το πρώτο τέταρτο.



Μετά το Hydration break και τις αρκετές αλλαγές το παιχνίδι χάλασε, με τις φάσεις να είναι λίγες. Ο Βάργκας είχε μεγάλη ευκαιρία στο 76' για να τελειώσει το παιχνίδι, αλλά νικήθηκε από τον Αμπουνάντα. Όπως και στο 85' όταν ο Εμπολό βρέθηκε σε εξαιρετική θέση μετά από κόντρα, αλλά άργησε να αποφασίσει, κλείστηκε και πάτησε την μπάλα.



Το Κατάρ κοίμισε στην τελική ευθεία με το παιχνίδι του την Ελβετία και στο 90'+4' χτύπησε σαν… κόμπρα, με τον Κούκι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά. Στον λιγοστό χρόνο που είχε η Ελβετία δεν μπόρεσε να αντιδράσει για να πάρει τη νίκη που θα την έστελνε μόνη στην κορυφή.

MVP: Ο Κούκι. Με το γκολ του στο 94' ανέτρεψε τα δεδομένα και καθόρισε τα δεδομένα. Στην επόμενη φάση ο αμυντικός του Κατάρ έδιωξε σωτήρια σε επίθεση της Ελβετίας και έσωσε τον βαθμό.



Κατάρ (Ζουλιέν Λοπετέγκι): Αμπουνάντα - Ουί (60' Αλααελντίν), Μιγκέλ, Κούκι, Αλ-Αμίν - Μαντίμπο (79' Αλ Μανάι), Γκάμπερ (60' Μπουντιάφ), Λάιγ - Ζούνιορ (88' Αλ Χαϊντός), Αφίφ, Αμπντουρισάγκ (60' Φατί)



Ελβετία (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ - Ζακάρια, Ελβέντι, Ακάνζι, Ροντρίγκεζ (89' Μουχεΐμ) - Τζάκα, Έιμπισερ (65' Ρίντερ) Φρόιλερ (89' Ζασάρι) - Εντόι (65' Μανζαμπί), Βάργκας (79' Αμντουνί), Εμπολό.



Το πρόγραμμα του 2ου ομίλου:

1η Αγωνιστική

Καναδάς-Βοσνία 1-1

Κατάρ-Ελβετία 1-1



2η Αγωνιστική

Ελβετία-Βοσνία (18/6, 22:00)

Καναδάς-Κατάρ (19/6, 01:00)



3η Αγωνιστική

Καναδάς-Ελβετία (24/6, 22:00)

Βοσνία-Κατάρ (24/6, 22:00)

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