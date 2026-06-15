Η Άνδρος αποκαλύπτει ένα διαφορετικό πρόσωπο όταν την προσεγγίζει κανείς από τη θάλασσα.

Με περισσότερες από 170 χιλιόμετρα ακτογραμμής, το νησί διαθέτει δεκάδες παραλίες, από μεγάλες αμμώδεις εκτάσεις μέχρι μικρούς, απομονωμένους κολπίσκους που παραμένουν προσβάσιμοι μόνο με σκάφος.

Η περιήγηση με σκάφος προσφέρει τη δυνατότητα να ανακαλύψει κανείς κρυμμένες γωνιές του νησιού, μακριά από την πολυκοσμία, και να γνωρίσει μια άλλη, πιο αυθεντική πλευρά της Άνδρου. Τα Άχλα, της Γριάς το Πήδημα, ο Ζόρκος, κάποιες από τις πολλές παραλίες που είναι γνωστές σε όλη την Ελλάδα.

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» που ακολουθεί:

Πηγή: skai.gr

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