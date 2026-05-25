Κύπρος: Νίκη ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες.

Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες.

Έξι κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη νέα Βουλή, μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, το ΔΗΚΟ, και τα νέα κόμματα ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία.

Το κεντροδεξιό ΔΗΣΥ είναι ο νικητής των εκλογών με 27,1%, το αριστερό ΑΚΕΛ πανηγυρίζει για την αύξηση στα ποσοστά του. Συνολικά έξι κόμματα στη Βουλή.Πρώτο κόμμα στην Κύπρο παραμένει ο «Δημοκρατικός Συναγερμός» (ΔΗΣΥ) με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες (επί συνόλου 56) στη νέα Βουλή, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών μετά την καταμέτρηση του 100% των ψήφων. Δεύτερο κόμμα αναδεικνύεται το αριστερό ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Ακολουθούν το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 10,9% και το ΔΗΚΟ με 10% των ψήφων, εξασφαλίζοντας από 8 έδρες. Στην πέμπτη θέση εμφανίζεται το νέο κόμμα ΑΛΜΑ του πρώην Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, με 4 έδρες.



Την είσοδό στη Βουλή εξασφαλίζει και το επίσης νέο κόμμα «Άμεση Δημοκρατία» του γνωστού YouTuber Φειδία Παναγιώτου με 5,4% των ψήφων και 4 έδρες. Πρόκειται ασφαλώς για αξιοσημείωτη επίδοση, που όμως απέχει σημαντικά από το 19,36% που είχε συγκεντρώσει προσωπικά ο Φειδίας Παναγιώτου στις ευρωεκλογές του 2024. Εκτός Βουλής παραμένουν τελικά το σοσιαλιστικό κόμμα ΕΔΕΚ, οι «Ενεργοί Πολίτες», το φιλοευρωπαϊκό κόμμα Volt και οι Οικολόγοι. Πάντως, το πολιτικό τοπίο στην Κύπρο εμφανίζεται πιο κατακερματισμένο από ποτέ.

Πηγή: Deutsche Welle

Οι πρώτες αντιδράσεις«Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα» δήλωσε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου το βράδυ των εκλογών, για να συμπληρώσει ωστόσο ότι το κόμμα της έδωσε «μία εκλογική μάχη σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον». Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, μιλώντας στους υποστηρικτές του κόμματός του υπό τους ήχους του «Bella Ciao», ανέφερε ότι «απόψε ανοίγουμε μία νέα σελίδα για μία μεγάλη προοδευτική συσπείρωση απέναντι στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, απέναντι στην ακροδεξιά».Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η κυβέρνηση «θα συνεργαστεί θεσμικά με τη νέα Βουλή, με πνεύμα συνεννόησης και υπευθυνότητας». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι παραμένει προσηλωμένος στον κοινωνικό προσανατολισμό, υπενθυμίζοντας βασικές προτεραιότητες όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας, καθώς και «ζητήματα ασφάλειας και μεταναστευτικής πολιτικής».Μία πρώτη αποτίμηση στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης: «Οι Συντηρητικοί κερδίζουν τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο» αναφέρουν μεταξύ άλλων η Γερμανική Ραδιοφωνία (DLF) και η Zeit Online , σημειώνοντας ότι στον προεκλογικό αγώνα κυριάρχησαν θέματα όπως η οικονομική κρίση, η έλλειψη στέγης και η μετανάστευση. «Εντυπωσιακή έκπληξη» χαρακτηρίζει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) την είσοδο της «Άμεσης Δημοκρατίας» στην κυπριακή Βουλή.Πηγές: ΡΙΚ, dpa, Πολίτης

