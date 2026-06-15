Εντ Σίραν: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για προσωρινό διάλειμμα από τη σκηνή

Ένα προσωρινό διάλειμμα από τα φώτα της δημοσιότητας φαίνεται πως σχεδιάζει ο Έντ Σίραν (Ed Sheeran). Ο αγαπημένος Βρετανός καλλιτέχνης, αιφνιδίασε τους δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές του κατά τη διάρκεια της συναυλίας του, το Σάββατο 13 Ιουνίου στην κατάμεστη State Farm Arena, έξω από το Φοίνιξ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί για ένα διάστημα μετά το τέλος των προγραμματισμένων εμφανίσεών του στις ΗΠΑ.

«Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που είμαι εδώ, για κάποιο διάστημα. Μπορεί να κάνω ένα διάλειμμα όταν τελειώσει η περιοδεία και να κάνω τον μπαμπά για κάποιο καιρό. Αν δεν σας δω για λίγο, σας αγαπώ και ευχαριστώ που ήρθατε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διάσημος τραγουδιστής προς το τέλος της συναυλίας.

Η νέα του περιοδεία, η οποία πραγματοποιείται με αφορμή την κυκλοφορία του πρόσφατου άλμπουμ του με τίτλο «Play», ξεκίνησε τον Ιανουάριο από τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία και τη Νότια Αμερική.

Με τη συναυλία του στο Φοίνιξ, ο Σίραν επέστρεψε στη Βόρεια Αμερική, εγκαινιάζοντας μια σειρά εμφανίσεων που θα διαρκέσει σχεδόν πέντε μήνες. Η αυλαία του «LOOP Tour» αναμένεται να πέσει στην Τάμπα στις 7 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Σίραν έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τη σύζυγό του, Τσέρι Σίμπορν (Cherry Seaborn), με την οποία είναι παντρεμένος από το 2019.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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