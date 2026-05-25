Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί, του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με υπογραφή του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, άνοιξε ξανά μετά από απόφαση που δημοσιεύθηκε απόψε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έπειτα από διαδηλώσεις φοιτητών που διήρκεσαν αρκετές ημέρες.

Όπως αναφέρεται, «αποφασίστηκε, κατόπιν αιτήματος της Προεδρίας του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης και σύμφωνα με το 'Αρθρο 11 του Νόμου περί Ανώτατης Εκπαίδευσης αριθ. 2547, να καταργηθεί το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 11384 της 21/5/2026 σχετικά με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Πανεπιστημίου Istanbul Bilgi, στο οποίο είχε διοριστεί επίτροπος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

