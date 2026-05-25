Ρούμπιο: «Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο»

Νέα ερωτήματα για την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ήγειρε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας ότι «είτε θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία είτε θα χρειαστεί να το αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο. Θα προτιμούσαμε να έχουμε μια καλή συμφωνία». Πρόσθεσε ότι η όποια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών «βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση».

«Ο πρόεδρος δεν πρόκειται να κάνει μια κακή συμφωνία, οπότε ας δούμε τι θα συμβεί. Θα δώσουμε στη διπλωματία κάθε ευκαιρία να πετύχει προτού εξετάσουμε τις εναλλακτικές», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του Νέο Δελχί.

Υπάρχει «μια αρκετά στέρεη πρόταση στο τραπέζι όσον αφορά τη δυνατότητά τους να ανοίξουν το Στενό, να διασφαλίσουν το άνοιγμα του Στενού και να εισέλθουν σε μια πολύ ουσιαστική, σημαντική και χρονικά περιορισμένη διαπραγμάτευση για το πυρηνικό ζήτημα, και ελπίζουμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε», τόνισε ο Ρούμπιο.

«Έχει μεγάλη στήριξη στον Κόλπο. Έχει μεγάλη στήριξη παγκοσμίως. Κάθε χώρα στην οποία την έχουμε παρουσιάσει αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι απλώς πολύ λογική, αλλά ότι είναι το σωστό πράγμα που πρέπει να γίνει για τον κόσμο», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σχετικά με την πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι..

Ερωτηθείς εάν ο Λίβανος θα αποτελέσει μέρος της οποιασδήποτε συμφωνίας για τη διευθέτηση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε στους δημοσιογράφους ότι η Ουάσινγκτον «εργάζεται για [τον Λίβανο] ξεχωριστά».

Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν είναι το πρόβλημα. «Το πρόβλημα είναι η Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Ρούμπιο, κατηγορώντας την οργάνωση ότι «θυματοποιεί τον λαό του Λιβάνου».

Κατηγόρησε ακόμη τη Χεζμπολάχ ότι διεξάγει «σκόπιμη εκστρατεία αποσταθεροποίησης» του Λιβάνου, εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων με τις ισραηλινές δυνάμεις που είναι ανεπτυγμένες στον νότο της χώρας.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ έχει πάντα το δικαίωμα να προστατεύει τον εαυτό του… Επομένως, εάν η Χεζμπολάχ πρόκειται να εκτοξεύσει πυραύλους ή εκτοξεύσει πυραύλους εναντίον του, το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να απαντήσει σε αυτό ή να αποτρέψει κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν πάντα κατανοητό», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

