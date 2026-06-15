Η Fox εξαγοράζει τη Roku σε κολοσιαία συμφωνία 22 δισ. δολαρίων

Η Fox Corporation συμφώνησε να εξαγοράσει την πρωτοπόρο πλατφόρμα streaming Roku μέσω συμφωνίας μετρητών και μετοχών, η οποία αποτιμάται σε περίπου 22 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Η συμφωνία θα δώσει στη Fox πρόσβαση σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια νοικοκυριά παγκοσμίως, καθώς και στο Roku Channel και στα πολύτιμα δεδομένα πρώτου μέρους (first-party data) της πλατφόρμας. Η Fox διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο δίκτυο αθλητικού, ενημερωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, ενώ διαθέτει και την υπηρεσία streaming Tubi, την οποία απέκτησε το 2020.

Ο ιδρυτής της Roku, Anthony Wood, είχε εργαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στη Netflix, όταν η εταιρεία επιχειρούσε τη μετάβασή της από την ενοικίαση DVD στο streaming. Η Roku αποσχίστηκε αργότερα από τη Netflix και κυκλοφόρησε το πρώτο της set-top box το 2008. Ο Wood, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Roku, έχει δηλώσει ότι η ενασχόλησή του με την τεχνολογία ξεκίνησε από την επιθυμία του να μπορεί να καταγράφει και να παρακολουθεί το αγαπημένο του τηλεοπτικό πρόγραμμα, το Star Trek.

Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι η Roku θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανοικτή και φιλική προς τους συνεργάτες πλατφόρμα. Σύμφωνα με τη Fox και τη Roku, η ενοποιημένη εταιρεία θα αποτελέσει τον τρίτο μεγαλύτερο παίκτη στην αμερικανική τηλεοπτική αγορά με βάση το μερίδιο τηλεθέασης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Fox, Lachlan Murdoch, δήλωσε ότι η συνένωση των δύο επιχειρήσεων θα συνδυάσει το ζωντανό ειδησεογραφικό και αθλητικό περιεχόμενο της Fox με μια πλατφόρμα streaming που διαθέτει τεράστια βάση θεατών. Παράλληλα, θα ενισχύσει την παρουσία της εταιρείας τόσο στη διαφημιστική αγορά όσο και στις συνδρομητικές υπηρεσίες streaming.

Ο Anthony Wood χαρακτήρισε τη συμφωνία «εξαιρετική ευκαιρία» για την επιτάχυνση του οράματος της Roku, την ταχύτερη ανάπτυξη και την ενίσχυση της καινοτομίας για θεατές, συνεργάτες και διαφημιζόμενους. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Wood θα διατηρήσει ενεργό ρόλο στην εταιρεία και θα ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της Fox.

Η Fox θα καταβάλει 96 δολάρια σε μετρητά και 0,9693 μετοχές της κατηγορίας Α για κάθε μετοχή κατηγορίας Α και Β της Roku. Η συνολική αποτίμηση αντιστοιχεί σε 160 δολάρια ανά μετοχή της Roku. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Fox αναμένεται να κατέχουν περίπου το 73% της νέας εταιρείας, ενώ οι μέτοχοι της Roku το υπόλοιπο 27%.

Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τους μετόχους των δύο εταιρειών και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

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