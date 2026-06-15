Σκόπελος: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στο Κλήμα

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Κλήμα, στη Σκόπελο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει κάψει μέχρι στιγμής 1,5 στρέμμα δασικής έκτασης. Το έργο των δυνάμεων κρίθηκε ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς η εστία εντοπίστηκε σε εξαιρετικά δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Το γεγονός αυτό καθιστούσε αδύνατη την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων στο ακριβές σημείο της φωτιάς, ενώ πάνω από το δάσος ήταν ορατή μια στήλη λευκού καπνού.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι του Βόλου και 6 οχήματα ενώ από αέρος επιχείρησαν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Παρά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε πολύ δύσβατη περιοχή, όπου ήταν αδύνατον να μεταβούν οχήματα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσέγγισαν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της και αυτή τη στιγμή είναι οριοθετημένη.

Δεν απειλήθηκαν σπίτια - Κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Μαγνησίας στο σημείο

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές σύμφωνα με την πυροσβεστική, ενώ κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Μαγνησίας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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