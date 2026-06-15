Συντριβή ρωσικού στρατηγικού βομβαρδιστικού Tu-22 στo Ιρκούτσκ - Δείτε βίντεο

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τη συντριβή στρατηγικού βομβαρδιστικού στην περιφέρεια Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Σύμφωνα με το κανάλι Mash στο Telegram, πρόκειται για βομβαρδιστικό Tu-22. Η συντριβή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος επέζησαν, μετέδωσε το Interfax.



A Russian Tu-22M3 strategic bomber crashed in Russia’s Irkutsk region. The crew successfully ejected pic.twitter.com/lg15G6sbH0 — VolgaLad (@cym27s) June 15, 2026

Πηγή: skai.gr

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