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Συντριβή ρωσικού στρατηγικού βομβαρδιστικού Tu-22 στo Ιρκούτσκ - Δείτε βίντεο

Η συντριβή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος επέζησαν, μετέδωσε το Interfax

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Συντριβή αεροσκάφους στη Ρωσία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τη συντριβή στρατηγικού βομβαρδιστικού στην περιφέρεια Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Σύμφωνα με το κανάλι Mash στο Telegram, πρόκειται για βομβαρδιστικό Tu-22. Η συντριβή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος επέζησαν, μετέδωσε το Interfax.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ρωσία Συντριβή αεροσκάφους
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