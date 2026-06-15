Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν τέσσερις μήνες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Η επίσημη τελετή υπογραφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, ενώ προβλέπεται σταδιακή αλλά σημαντική αύξηση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το μνημόνιο έχει ήδη υπογραφεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Η συμφωνία αποτελεί το σημαντικότερο βήμα αποκλιμάκωσης από την έναρξη της σύγκρουσης μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο και δημιουργεί το πλαίσιο για τη μελλοντική διαχείριση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Οι ΗΠΑ ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας.

«Είμαστε έτοιμοι να αποδεσμεύσουμε παγωμένα κεφάλαια και να χαλαρώσουμε τις κυρώσεις. Ενδέχεται να γίνουν ορισμένες περιορισμένες κινήσεις καλής θέλησης από την αρχή, εφόσον δούμε αντίστοιχα βήματα από το Ιράν», ανέφερε μία από τις πηγές.

Μάλιστα, σε μία τελευταία εξέλιξη, η ίδια κυβερνητική πηγή αποκάλυψε ότι η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη για αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, ξεκαθάρισε πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων.

«Η αποχώρηση του Ισραήλ δεν ήταν όρος της συμφωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα αυτοάμυνας απέναντι στη Χεζμπολάχ. «Εάν το Ιράν δεν είναι σε θέση να ελέγξει τη Χεζμπολάχ και υπάρξουν επιθέσεις εναντίον ισραηλινών θέσεων ή πόλεων, το Ισραήλ θα έχει το δικαίωμα να αμυνθεί και να απαντήσει», τόνισε.

Από την πλευρά του, μιλώντας από τη Γενεύη όπου βρίσκεται για τη σύνοδο της G7, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη έχει ήδη υπογραφεί.



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