Οριοθετημένη η φωτιά στα Ζησιμαίικα Αχαΐας

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμαίικα της Αχαΐας, σημαίνοντας άμεσο συναγερμό στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 48 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ.

Παράλληλα, δόθηκε μάχη και από τον αέρα προκειμένου η πυρκαγιά να οριοθετηθεί το συντομότερο δυνατό, με ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.