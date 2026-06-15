Έχει γίνει πλέον ένα γνώριμο σκηνικό στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα στο 23ο λεπτό κάθε ημιχρόνου, ώστε οι παίκτες να μπορούν να ενυδατωθούν.

Το υποχρεωτικό τρίλεπτο διάλειμμα για νερό εφαρμόζεται και στους 104 αγώνες της διοργάνωσης, με στόχο να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες και την έντονη υγρασία σε Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι με αυτό το μέτρο. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν εμπορική διακοπή που εξυπηρετεί τις ανάγκες των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων. Τα διαλείμματα ενυδάτωσης πραγματοποιούνται ακόμη και σε στάδια με αναδιπλούμενη οροφή και ελεγχόμενο κλιματισμό.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των ΗΠΑ, Μαουρίσιο Ποτσετίνο, δήλωσε σχετικά: «Δεν μου αρέσει. Το δέχομαι μόνο όταν οι συνθήκες είναι ακραίες. Όταν όμως οι συνθήκες είναι καλές, είναι περιττό. Δεν είναι διαλείμματα ενυδάτωσης, είναι διαλείμματα αλλαγής μομέντουμ».

Όταν οι παίκτες της Βραζιλίας σταμάτησαν για νερό στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου απέναντι στο Μαρόκο, βρίσκονταν δίκαια πίσω στο σκορ με 1-0, έπειτα από ένα νωθρό ξεκίνημα. Έξι λεπτά μετά την επανέναρξη, είχαν ήδη ισοφαρίσει. Το γκολ ήρθε χάρη σε μια εξαιρετική ατομική ενέργεια του Βινίσιους Τζούνιορ, όμως ο προπονητής της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, παραδέχθηκε ότι το διάλειμμα του έδωσε την ευκαιρία να μεταφέρει νέες οδηγίες και να προσαρμόσει την τακτική της ομάδας.

«Μπορείς να εξηγήσεις ένα πρόβλημα στους παίκτες», είπε ο Ιταλός τεχνικός: «Μπορείς να κάνεις μια τακτική προσαρμογή που ίσως αποδειχθεί πολύ χρήσιμη.»

Αυτό γεννά ένα ερώτημα: αν τα διαλείμματα έχουν στόχο αποκλειστικά την προστασία της υγείας των παικτών, θα έπρεπε οι προπονητές να επιτρέπεται να δίνουν οδηγίες;

Η προπονήτρια της εθνικής γυναικών των ΗΠΑ, Έμμα Χέιζ, πιστεύει πως τα διαλείμματα διακόπτουν τον ρυθμό της ομάδας που έχει το πάνω χέρι: «Εγώ τα αποκαλώ διαλείμματα μομέντουμ», είπε. «Όταν είσαι καλύτερος στον αγώνα, δεν τα θέλεις. Όταν χάνεις, τα θέλεις. Μερικές φορές δεν πρόκειται καν για προπονητική παρέμβαση. Αφορά την ενυδάτωση και την ηρεμία των παικτών. Ακόμη και το να μην κάνεις τίποτα μπορεί να θεωρηθεί παρέμβαση. Καταλαβαίνω την ανάγκη σε πολύ ζεστές περιοχές, αλλά φαίνεται πως ήρθαν για να μείνουν.»

Παρόμοια εικόνα παρουσιάστηκε και σε άλλους αγώνες:

Ο Καναδάς ισοφάρισε τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη λίγο μετά από διάλειμμα ενυδάτωσης στο δεύτερο ημίχρονο.

Η Σκωτία πέτυχε το μοναδικό γκολ της νίκης της επί της Αϊτής αμέσως μετά από τέτοια διακοπή.

Η Αυστραλία σημείωσε το πρώτο της γκολ στη νίκη 2-0 επί της Τουρκίας υπό αντίστοιχες συνθήκες.

Ο Χουάν Μάτα, παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ισπανία το 2010, δήλωσε: «Ως ποδοσφαιριστής δεν θα μου άρεσε. Όταν χάνεις, θέλεις να πιέσεις για το γκολ. Όταν κερδίζεις, θέλεις να κρατήσεις την μπάλα. Τα διαλείμματα χαλούν τον ρυθμό.»

«Άλλος ένας τρόπος για να μπουν διαφημίσεις»

Ανάμεσα στους χαμένους συγκαταλέγεται και το Κουρασάο. Οι πρωτοεμφανιζόμενοι στη διοργάνωση είχαν καταφέρει να ισοφαρίσουν τη Γερμανία σε 1-1 λίγο πριν από το διάλειμμα του πρώτου ημιχρόνου στο Χιούστον.

Μετά την επανέναρξη, όμως, η εικόνα τους άλλαξε δραματικά και τελικά ηττήθηκαν με 7-1, καθώς οι Γερμανοί βρήκαν χρόνο να ανασυνταχθούν.

Παρόμοια ήταν η εμπειρία της Τσεχίας απέναντι στη Νότια Κορέα. Παρότι είχε τον έλεγχο του αγώνα και προηγήθηκε, έχασε τον ρυθμό της μετά το διάλειμμα και τελικά ηττήθηκε με 2-1. Η Ολλανδία, από την άλλη, προηγήθηκε της Ιαπωνίας με 2-1 πριν από το διάλειμμα του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα και παραχώρησε ισοπαλία 2-2.

Φυσικά, δεν ευθύνονται πάντα τα διαλείμματα για αυτές τις μεταβολές στην εικόνα των αγώνων.

Όσο προχωρά η διοργάνωση, θα φανεί πιο ξεκάθαρα αν οι διακοπές αυτές επηρεάζουν ουσιαστικά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Ο παλαίμαχος επιθετικός της Άρσεναλ και της Αγγλίας, Ίαν Ράιτ, εξέφρασε ανοιχτά την αντίθεσή του:

«Νομίζω πως είναι άλλος ένας τρόπος να μπουν διαφημίσεις, από αμερικανική σκοπιά.»

Μάλιστα, στον εναρκτήριο αγώνα μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox καθυστέρησε την επιστροφή από τις διαφημίσεις κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου διαλείμματος.

«Χρησιμοποιούν ως επιχείρημα ότι γίνεται για τους παίκτες, αλλά εγώ δεν το πιστεύω», πρόσθεσε ο Ράιτ.

Η άλλη πλευρά

Υπάρχουν πάντως και όσοι θεωρούν τα διαλείμματα θετική εξέλιξη. Ο προπονητής της Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε, υποστήριξε το μέτρο πριν από την πρεμιέρα της ομάδας του απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι. «Πάντα με ενδιαφέρει η υγεία των παικτών μου. Θεωρώ ότι είναι το σωστό μέτρο: μια παύση, λίγη δροσιά και μετά συνέχεια του αγώνα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας είδαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είναι δύσκολο να εκτίθεσαι σε τέτοιες συνθήκες για τόσο μεγάλο διάστημα όταν εργάζεσαι. Κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο είναι να πίνεις πολύ νερό. Να κάνεις μια σύντομη παύση, να πάρεις ανάσα και έπειτα να συνεχίζεις.»

Παρότι ο αγώνας διεξαγόταν σε κλιματιζόμενο στάδιο με κλειστή οροφή στην Ατλάντα, ο Ισπανός τεχνικός εκτίμησε ότι τα διαλείμματα εξακολουθούν να προσφέρουν οφέλη στους ποδοσφαιριστές.

«Δεν θα έχει τόση ζέστη, αλλά χρειάζεται να τους δώσουμε την ευκαιρία να πάρουν μια ανάσα και ίσως να δεχθούν μία ή δύο σύντομες οδηγίες», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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