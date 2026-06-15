Το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει κυρώσεις για Τούρκο υπουργό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Ευρωκοινοβούλιο θα προτείνει την επιβολή κυρώσεων εναντίον του Τούρκου υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ανάκρισης στη δίκη του πρώην Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο Γκιουρλέκ, πρώην Γενικός Εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης, επέβαλε αυστηρές ποινές στον Ιμάμογλου και ανέλαβε υπουργός Δικαιοσύνης τον Μάρτιο, αμέσως μετά το πέρας της δίκης.

Ο διορισμός του θεωρήθηκε επιβράβευση για την καταδίκη Ιμάμογλου και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ ευρωβουλευτές όπως ο Βλάντιμιρ Πρέμπιλιτς πρωτοστατούν στην κίνηση για κυρώσεις.

Σε δύσκολη θέση η Άγκυρα καθώς σε μια πρωτοφανή κίνηση, το Eυρωκοινοβούλιο στην έκθεση του για την Τουρκία που θα ψηφιστεί στις 17 Ιουνίου, θα προτείνει να τεθεί σε λίστα κυρώσεων ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ο οποίος ήταν επί κεφαλής της ανάκρισης για την δίκη του πρώην Δήμαρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Ο Γκουρλέκ που ήταν Γενικός Εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης επέβαλε βαρύτατες ποινές στον Ιμάμογλου αλλά δήλωσε ότι έχει ήσυχη τη συνείδησή του. Ανέλαβε δε καθήκοντα υπουργού Δικαιοσύνης στις 5 Μαρτίου αμέσως αφού ολοκληρώθηκε η δίκη του Ιμάμογλου



Ο διορισμός του θεωρήθηκε επιβράβευση για την καταδίκη του Ιμάμογλου και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Τώρα το ευρωκοινοβούλιο αναλαμβάνει δράση και ζητά αυστηρές κυρώσεις για τον Τούρκο υπουργό Δικαιοσύνης. Ο Σλοβένος ευρωβουλευτής Βλάντιμιρ Πρέμπιλιτς πρωτοστατεί στην κίνηση κατά του Γκιουρλέκ ενώ ο ίδιος ο Τούρκος υπουργός δηλώνει ότι η τουρκική δικαιοσύνη και το δικό του πρόσωπο υπόκεινται σε αβάσιμες κατηγορίες μέσω της διαστρέβλωσης των εν εξελίξει δικαστικών διαδικασιών και μέσω πολιτικών εκστρατειών που βασίζονται σε υποθέσεις που βρίσκονται ακόμη υπό δίωξη.

Δεν αφαίρεσαν το όνομα

Το γεγονός ότι ένας Τούρκος υπουργός αναφέρεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο κυρώσεων σε έκθεση προόδου της ΕΕ είναι σημαντικό. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι ζήτησαν να αφαιρεθεί το όνομα του Γκιουρλέκ από την έκθεση, τους είπαν ότι αυτό δεν θα γίνει.



Ο Πρέμπιλιτς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα βοηθήσουμε τον τουρκικό λαό, αλλά δεν θα βοηθήσουμε την ατζέντα αυτής της κυβέρνησης». «Όσο ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει να κυβερνά τη χώρα με αυτό το καθεστώς, δεν είναι δυνατή καμία πρόοδος με την ΕΕ».



Πηγή: Deutsche Welle

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