Το πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο που έβγαλε ο Παναθηναϊκός κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες του κόσμου δεν αρκούσε ώστε να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και επειδή το ταμείο στο τέλος «έγραψε» μόνο έναν τίτλο, το Κύπελλο, η σεζόν δεν μπορεί παρά να κρίνεται αποτυχημένη. Όχι τόσο για την απώλεια του πρωταθλήματος, όσο κυρίως για την παταγώδη αποτυχία του ακριβότερου ρόστερ της Ευρώπης να τερματίσει πάνω από την έβδομη θέση στην κανονική περίοδο της EuroLeague και να προκριθεί στο Final 4.

Ο κύκλος του Αταμάν έκλεισε

Ο Εργκίν Αταμάν εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αποτελέσει παρελθόν. Μπορεί να έχει συμβόλαιο σε ισχύ μέχρι το 2027 και με απολαβές που πλησιάζουν τα 2 εκατ. ευρώ, ωστόσο όλα συνηγορούν στο ότι ο κύκλος του στον Παναθηναϊκό κλείνει μετά από μια τριετία που άρχισε ονειρεμένα, αλλά είχε φθίνουσα πορεία έκτοτε, με αποκορύφωμα τη φετινή σεζόν. Μια σεζόν που η ομάδα «κουβαλούσε» τις κακοτεχνίες και τις κακές επιλογές που έγιναν σε προσθήκες σε καίριες θέσεις, την τακτική ανεπάρκεια της ομάδας και εν τέλει την απώλεια των συνεκτικών δεσμών με τους παίκτες, πολλούς από τους οποίους απαξίωσε με τον τρόπο που τους μεταχειρίστηκε και την συμπεριφορά του.

Ο Τούρκος τεχνικός φάνηκε από τη γλώσσα του σώματος πως έχει αντιληφθεί ότι έρχεται η ώρα για το τέλος και θα αφήσει στον Παναθηναϊκό κληρονομιά μια Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα με reverse sweep και δύο Κύπελλα.

Κρέμονται από τα χείλη του Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώρια για χρονοτριβές. Ο νέος προπονητής πρέπει να αναλάβει… χθες, καθώς δεν πρέπει να χαθεί και άλλος χρόνος, τη στιγμή που οι καλύτεροι παίκτες της ευρωπαϊκής αγοράς κλείνουν ο ένας μετά τον άλλο τις μεταγραφές τους.



Είναι κοινό μυστικό πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί τον διακαή πόθο. Είναι όχι η πρώτη επιλογή, αλλά και η… μοναδική που υπάρχει στον ορίζοντα, ίσως ο μόνος προπονητής που είναι κοινής αποδοχής από τον κόσμο της ομάδας, που προσδοκά την επιστροφή του «βασιλιά». Ο Σέρβος τεχνικός είχε πει πως θα αποφάσιζε τον Ιούνιο αν θα συνεχίσει την προπονητική και δεν ήθελε να μπει σε ουσιαστικές συζητήσεις όσο η σεζόν ήταν σε εξέλιξη.



Στον «Ζοτς» ο Παναθηναϊκός προσφέρει τα πάντα. Πρακτικά απεριόριστο μπάτζετ, να είναι το απόλυτο αφεντικό που κάθε επιθυμία του θα είναι διαταγή, αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέψει σε γνώριμα λημέρια και να ζήσει στην αγαπημένη του Αθήνα, όπου άλλωστε περνά και τον περισσότερο χρόνο του μετά την αποχώρηση από την Παρτίζαν.



Η υπόθεση δεν θα γίνει… σίριαλ, αλλά θα κλείσει-εκτιμάται-με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Εναλλακτικές υπάρχουν, αλλά ούτε κατά προσέγγιση τικάρουν όλα τα κουτάκια, όπως η επιλογή του Ομπράντοβιτς.

Τουλάχιστον ένας γκαρντ και δύο σέντερ πρώτης γραμμής

Ο νέος προπονητής είναι αυτός που θα αποφασίσει και για τη στελέχωση του νέου ρόστερ. Οι βασικές ανάγκες του υπάρχοντος ρόστερ είναι ξεκάθαρα ένας γκαρντ που θα συνδυάζει αθλητικότητα και αμυντικό φίλτρο με ένα αξιοπρεπές επιθετικό «πακέτο» (ο Μπράνκου Μπαντιό της Βαλένθια είναι στα υπόψη), καθώς και δύο σέντερ που θα πλαισιώσουν τον Ματίας Λεσόρ, με τουλάχιστον τον έναν εξ αυτών να είναι ανάλογου ή ανώτερου επιπέδου από τον Γάλλο. Η περίπτωση του Γιόνας Βαλαντσιούνας δεν αποκλείεται να επιστρέψει στο προσκήνιο, ενώ ίσως «παίξει» και επιστροφή του Γιώργου Παπαγιάννη, αν αποχωρήσει από την Εφές.



Δεδομένες είναι οι αποχωρήσεις των Μάριους Γκριγκόνις (που πάει στην Ζαλγκίρις), Αλέξανδρου Σαμοντούροβ (που πάει στο NCAA με το Νορθ Καρολάινα) και Κένεθ Φαρίντ.



Από εκεί και πέρα, ο κορμός της ομάδας έχει συμβόλαια σε ισχύ. Ως και το επόμενο καλοκαίρι δεσμεύονται οι Σλούκας, Χουάντσο, Όσμαν, Σορτς και Κουζέλογλου, ως το 2028 οι Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Λεσόρ, Τολιόπουλος (περίπτωση να φύγει δεν υπάρχει), Καλαϊτζάκης και ο δανεικός φέτος στον Ηρακλή Μωραΐτης, ενώ ως το 2029 είναι δεμένος ο Μήτογλου.



Για όλους, πάντως, με συμβόλαια ή χωρίς, θα αποφασίσει ο νέος προπονητής. Για παράδειγμα, ο Σορτς μέχρι πρότινος έδειχνε αποφασισμένος να φύγει (και η Βαλένθια περιμένει στη γωνία), αλλά μπορεί ο νέος προπονητής να κρίνει διαφορετικά από ό,τι ο Αταμάν… μέχρι τους τελικούς. Σε κάθε περίπτωση, ο νέος προπονητής, ειδικά αν είναι ο Ομπράντοβιτς, θα έχει την ευχέρεια να κρατήσει ή... όχι όποιους θέλει από το υπάρχον ρόστερ, χωρίς περιορισμούς από συμβόλαια.

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