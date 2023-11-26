Μεγάλη πορεία κατά του αντισημιτισμού στο Λονδίνο

Χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σήμερα στην πορεία κατά του αντισημιτισμού, στους δρόμους του Λονδίνου, μία ημέρα μετά τη νέα κινητοποίηση υπέρ των Παλαιστινίων στη βρετανική πρωτεύουσα.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες στην πορεία, που ξεκίνησε από τα δικαστήρια και κατευθύνθηκε στο Κοινοβούλιο, κρατούσαν ισραηλινές και βρετανικές σημαίες ή πλακάτ με το σύνθημα «Μηδενική ανοχή στον αντισημιτισμό».

Κάποιοι έδειχναν φωτογραφίες των ομήρων που κρατά η Χαμάς μετά την πολύνεκρη επίθεσή της στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου.

«Στις 7 Οκτωβρίου ξυπνήσαμε σε μια νέα πραγματικότητα και όλοι μας υποστήκαμε σοκ από αυτό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Όμερ Πλότνιαρζ, ένας 37χρονος μουσικοθεραπευτής, που κατέβηκε στην πορεία μαζί με τη σύζυγο και το παιδί του. «Θέλουμε δικαιοσύνη για τα μωρά μας, για τις γυναίκες μας, για τους αδελφούς και τις αδελφές μας, όλοι να γυρίσουν σπίτι», πρόσθεσε.

Μια άλλη διαδηλώτρια, η 52χρονη Ντέμπι Γκόλντμπεργκ, τυλιγμένη με μια ισραηλινή σημαία, είπε: «Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το Ισραήλ, για να ζητήσουμε την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Είμαστε εδώ για να ζητήσουμε ειρήνη και το τέλος αυτού του εφιάλτη». Η Γκόλντμπεργκ είπε ότι κατάγεται από την Αργεντινή αλλά έχει την ισραηλινή υπηκοότητα.

Σύμφωνα με την εβραϊκή φιλανθρωπική οργάνωση Community Security Trust (CST), από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι τις 15 Νοεμβρίου καταγγέλθηκαν στη Βρετανία 1.324 αντισημιτικές ενέργειες, αριθμός ρεκόρ. Πέρσι, την αντίστοιχη περίοδο, ήταν 271. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι έλαβε καταγγελίες για 554 αντισημιτικές ενέργειες στο διάστημα 1ης Οκτωβρίου-1ης Νοεμβρίου (από 44 πέρσι την ίδια περίοδο). Οι ισλαμοφοβικές ενέργειες επίσης τριπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 220 τον προηγούμενο μήνα.

Στην πορεία που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Εκστρατείας Κατά του Αντισημιτισμού έδωσε το παρών και ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Στην αρχή της διαδήλωσης η αστυνομία συνέλαβε τον ιδρυτή της ακροδεξιάς οργάνωσης EDL Τομι Ρόμπινσον αφού αρνήθηκε να φύγει από το σημείο. Οι οργανωτές του είχαν ζητήσει να μην συμμετάσχει γιατί η παρουσία του θα μπορούσε να προκαλέσει ένταση.

Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει κάποια εκτίμηση για το μέγεθος της σημερινής κινητοποίησης. Στη χθεσινή διαδήλωση ανέφερε ότι συμμετείχαν περίπου 45.000 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

